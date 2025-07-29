BTSO'dan Dondurulmuş Gıda İçin Yeni UR-GE Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO'dan Dondurulmuş Gıda İçin Yeni UR-GE Projesi

BTSO\'dan Dondurulmuş Gıda İçin Yeni UR-GE Projesi
29.07.2025 13:44
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BTSO, Dondurulmuş Gıda sektörü için yeni bir UR-GE Projesi başlattı, ihracat rotası belirlendi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Ticaret Bakanlığı destekleriyle Dondurulmuş Gıda sektörü için yeni UR-GE Projesi'nin startını verdi. 32 firmanın yer aldığı proje kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantıda UR-GE üyelerinin ihracat yolculuğundaki rotası belirlendi.

BTSO, ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle Türkiye'de en fazla UR-GE projesi geliştiren kurum olan BTSO, dondurulmuş gıda sektörüne yönelik yeni bir projeyi hayata geçirdi. 'Soğuk Zincirde Global Yolculuk' adıyla gerçekleştirilen proje kapsamında ilk istişare toplantısı düzenlendi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, projenin yol haritası belirlendi. Toplantıda ayrıca 23-25 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bursa Food Point Fuarı ile ilgili de detaylı sunum gerçekleştirildi.

"BTSO, UR-GE Projesinde Büyük Tecrübeye Sahip"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Bursa'nın dondurulmuş gıda alanında üretim kalitesi ve çeşitliliğiyle Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu söyledi. Küresel ekonomide rekabet kurallarının sürekli değiştiğini ifade eden Hakan Batmaz, "Odamız Türkiye'de en fazla UR-GE projesini yürüten kurum olma özelliğiyle büyük bir tecrübeye sahip. Bugüne kadar hayata geçirilen 44 proje, rakamların ötesinde, elde edilen başarı hikayeleriyle gurur verici sonuçlar ortaya koydu. Dondurulmuş gıda sektöründe yürüttüğümüz ilk UR-GE projemiz sayesinde, Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada ve yeni pazarlarda boy gösterdik. Bu başarıların en önemli unsuru, güven, ortak akıl ve birlikte hareket etme kültürümüzdür. İnanıyorum ki, bu toplantı da aynı ruhu pekiştirecek ve Bursa'mızın ihracat vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır." dedi.

"Her Bir Faaliyet Firmamız İçin Fırsat"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı ve Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit, UR-GE projelerinin devletin firmalara sunduğu en önemli destek mekanizmalarından birisi olduğunu söyledi. Dondurulmuş gıda sektöründe Bursa'nın ciddi bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Bayizit, "BTSO, sektörümüzün dünyaya açılmasına yönelik farklı çalışmalara imza atıyor. Bu noktada UR-GE projeleri firmalarımızın faydalandığı ve verim aldığı organizasyonlardan birisi. Gıda sektöründe hali hazırda çok sayıda proje yürüten Odamız, Dondurulmuş Gıda Projesinde sektördeki birlik ve beraberliği güçlendiriyor. Bu projelerin çıktıları firmalarımız için önemli fırsatlar oluşturuyor. Yapılacak her bir faaliyet yeni dönemde de firmalarımıza değer katmaya devam edecek. Yeni projemizin sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İlk UR-GE Projesinde Yüzde 58 İhracat Artışı

Dondurulmuş gıda sektörüne yönelik ilk UR-GE Projesi kapsamında sektör temsilcileri yüzde 58 ihracat artışı gerçekleştirdi. Proje kapsamında 6 eğitim programı düzenlenirken, stratejik pazarlama ve satış teknikleri, dijital pazarlama, dış ticaret istihbarat, gıda güvenliği, eğitim başlıkları arasında yer aldı. 3 ayrı alım heyetinin düzenlendiği proje kapsamında ayrıca firmalar ABD'de Las Vegas Fancy Food Show Fuarını ziyaret ederken, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ikili iş görüşmelerine imza attı. - BURSA

Kaynak: İHA

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