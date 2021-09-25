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BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda - Son Dakika

BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda

25.09.2021 14:11
BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında farklı sektörlerdeki Bursalı firmaların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik heyet New York'ta düzenlenen International Franchise Expo (IFE) Fuarı'nı yakından inceledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) Küresel Fuar Acentesi Projesi kapsamında farklı sektörlerdeki Bursalı firmaların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik heyet New York'ta düzenlenen International Franchise Expo (IFE) Fuarı'nı yakından inceledi.

Pandemi döneminde ara verilen uluslararası fuarların fiziki ortamda yeniden düzenlenmesi ile birlikte Bursalı firmalar BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesi ile Eylül ayından itibaren yeni pazarlara yelken açmaya başladı. Amerika'nın New York şehrinde düzenlenen International Franchise Expo fuarına katılan farklı sektörlerdeki yaklaşık 50 firma sektörlerindeki yenilikleri yakından inceleme fırsatı yakaladı. Fuar ziyaretleri ve ikili iş görüşmelerinin yanı sıra Bursalı firmalar BTSO öncülüğünde New York'ta hayata geçirilen Türk Ticaret Merkezi'ni de ziyaret ederek TACCI Başkanı Ali Koçak ile New York Ticaret Ataşeleri Bilgehan Ramazan Caner ve Ahmet Selçuk Nalbant'tan Amerika'daki ticaret imkanlarına ilişkin bilgiler aldı.

BTSO olarak Eylül ayı ile birlikte yurt dışı faaliyetlerine hız verdiklerini belirten BTSO Yönetim Kurulu Bakanı İbrahim Burkay, "Geçtiğimiz hafta Küresel Fuar Acentesi ile Almanya'da düzenlenen MOW 2021 fuarının milli katılım organizasyonunu gerçekleştirerek Bursalı firmalarımızı önemli alıcılarla bir araya getirdik. Hemen ardından üyelerimizi Paris'te düzenlenen ve tekstil sektörünün en önemli buluşması olan Premiere Vision Fuarı ile buluşturduk. Uzun zaman sonra firmalarımız yabancı alıcılarla fiziksel ortamda bir araya gelme fırsatı yakaladı. Bu etkinlikler Bursa'nın hem üretimde hem de ihracattaki potansiyelinin dünyaya tanıtılması adına çok önemli bir itici güç oldu" dedi.

İki ayda 6 önemli organizasyon

Amerika'da düzenlenen Franchise Expo Fuarı'na Bursa'daki firmaların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Burkay, "Etkinlik kapsamında ayrıca heyetimizi New York Türk Ticaret Merkezi'mizde Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası ve New York ticaret ataşelerimiz ile buluşturduk. Amerikan ve Türk iş dünyasını bir araya getirdiğimiz organizasyonlarımız Ekim ayında da devam edecek. Bu fuarımızın ardından Los Angeles'ta tekstil sektörüne yönelik, Las Vegas'ta ise otomotiv sektörüne yönelik iki ayrı fuar ve B2B faaliyetleri de yine Küresel Fuar Acentesi şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra yine Ekim ayı içerisinde UR-GE projemiz kapsamında Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde mobilya sektörüne yönelik önemli organizasyona imza atacağız." dedi. Tüm bu çalışmaların pandemi sonrası Bursa'nın ihracatının artırılmasına önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü; "Sektörde pazar ve ürün çeşitliliğini sağlayan firmalarımız pandeminin oluşturduğu krize karşı daha fazla dayanıklılık gösterdi. Bu anlamda yapmış olduğumuz faaliyetler hem ürün çeşitliliğimizi artırmada hem de pazar çeşitliliğini zenginleştirmede şirketlerimize çok büyük avantajlar sunuyor." Küresel Fuar Acentesi şirketinin başarılı organizasyonuyla Amerika'da önemli bir fuara katıldıklarını belirten BTSO Meclis Üyesi Fuat Alpaslan, "Fuarın yanı sıra Odamız tarafından hayata geçirilen New York Türk Ticaret Merkezi'ni de ziyaret ettik. Odamızın ortaya koyduğu bu vizyon bizi gerçekten de gururlandırdı. Çok büyük bir tüketimin gerçekleştiği Amerika başta gıda sektörü olmak üzere farklı sektörlerde fırsatlar barındırıyor. Odamızın gerçekleştirdiği bu çalışmalarla firmalarımızın Amerika'daki pazar payını daha fazla artıracağına inanıyorum." dedi. Pandeminin etkisiyle yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra ilk kez uluslararası bir fuar organizasyonuna katıldıklarını ifade eden Karacabey Ticaret Borsası Başkanı Murad Bertan, "Bursa'dan yaklaşık 50 kişilik bir heyetle buradayız. Uzun bir sürenin ardından ilk kez sektörlerimize yönelik gelişmeleri fiziksel ortamda ziyaret ederek inceleme fırsatı bulduk. Bizim açımızdan çok faydalı bir organizasyon oldu. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. - BURSA

BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda
BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda
BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, New York, Ticaret, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BTSO heyeti, New York Franchise Fuarı'nda - Son Dakika Ekonomi


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