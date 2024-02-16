BTSO\'nun öncülük ettiği projeyle yeni nesil araç teknolojileri merkezi hizmete girdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) öncülük ettiği proje kapsamında kurulan "Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi" hizmete girdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı'nda (BUTGEM) açılan merkezle, sektöre nitelikli elemanların kazandırılması amaçlanıyor.
Merkezde incelemede bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, ilk günden itibaren Togg'un, otomotiv endüstrisi ve insan kaynağının nitelikli dönüşümüne katkı sağladığını söyledi.
Yeni nesil araçların yola çıkmasıyla özellikle servis ağlarında şarj istasyonları ve batarya teknolojileri gibi yeni iş alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Burkay, "Bu kapsamda sanayicimizin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere ülkemizin en büyük mesleki eğitim kurumlarından olan BUTGEM'de Yeni Nesil Araç Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'mizi hayata geçirdik." dedi.
Burkay, Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen mükemmeliyet merkezinin gerek elektrikli gerekse hibrit ve otonom araçlarla ilgili üretim ve servis ağlarında çalışacak personelin mesleki eğitimlerini sağladığını dile getirdi.
Merkezi, firmaları dönüşümünde önemli bir misyon üstleneceğine inandığını vurgulayan Burkay, şöyle konuştu:
"Gelişen bu ekonomide insan kaynağımızı yeni alanlara hazır hale getirmemiz gerekiyor. Hedefimiz yeni nesil teknolojilerde ihtiyaç olan personel açığını ortadan kaldırmak. Bu gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimleri ve yeni yapıyı yakından takip ediyoruz. BUTGEM'de kurduğumuz merkez, Türkiye'de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa'da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısını güçlendirmek, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirmek üzere önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak otomotiv endüstrimize katkı sağlamayı sürdüreceğiz."
Son Dakika › Ekonomi › BTSO'nun öncülük ettiği projeyle yeni nesil araç teknolojileri merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Yapılan son ankette halkın tepkisine rağmen CHP tarafından yeniden aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a desteğin yüzde 25'e kadar düştüğü görüldü. Anı ankette AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk ise yüzde 42'lik kesimin desteğini aldı.
İstanbul Sarıyer'deki Emirgan İskelesi'nde tartışan Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya denize atladı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi tarafından denizden çıkartılan çift hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
İngiliz işgal kuvvetleri kumandanı General Harington'ın İstanbul'dan ayrılırken düzenlediği futbol maçında Fenerbahçe'nin zaferini anlatan 'Zaferin Rengi' filminin galası yapıldı. Film, Fenerbahçe'nin kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna olan dönemi anlatıyor.
Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu iddiası doğru mu?" sorusuna "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadiseye yakalandığı doğru" yanıtını verdi.
San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAl'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora, 1800'lü yıllarda altın bulup zengin olma hayaliyle insanların hücum ettiği Kaliforniya'ya ait 25 saniyelik bir video oluşturdu.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi silahla öldüren Delil Aysal'ın yargılanmasına başlandı. Taksideki kameraya yansıyan ifadeleri kullanmadığını ve görüntülerle oynandığını iddia eden tutuklu sanık Aysal, mahkeme başkanının "Araca sağdan binmişsin, neden gittin arkasına oturdun?" sorusuna "Ben de bilmiyorum, hep öyle otururum" yanıtını verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve Orta Vadeli Program'ın fiyat istikrarına ve tek rakamlı enflasyona ulaşmayı amaçladığının altını çizerek "2028 itibarıyla fiyat istikrarını sağlamış olacağız, yolculuk başlamış durumda" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?