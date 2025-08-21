Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz - Son Dakika
Ekonomi

Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz

Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz
21.08.2025 13:52  Güncelleme: 13:57
Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz
Kuyumcular, ayarı düşük ''Suriye altını'' çeyreklerin piyasada dolaştığını belirterek vatandaşları uyardı. Darphane basımı olmayan bu altınlar bozdurulamazken, uzmanlar güvenilir yerlerden alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı.

Kuyumcular, piyasada ayarı düşük "Suriye altını" çeyreklerin dolaştığını belirterek vatandaşları güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyardı.

GERİ ALMAK İSTEMİYORLAR

Piyasada "Suriye altını" olarak bilinen, 22 ayar yerine 21 ya da 20 ayar basılan çeyrek altınların satıldığı ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, bu altınlar Darphane'de değil, piyasada basılıyor ve görünüm olarak gerçek çeyrek altınlarla karıştırılabiliyor. Ancak bozdurmak neredeyse imkânsız çünkü kuyumcular bu altınları geri almak istemiyor.

Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz

GÜVENİLİR YERLERDEN ALIŞVERİŞ YAPN

Kuyumcular, sahte altınları ayırt edebilmek için mihenk taşı testi gibi yöntemler kullansa da vatandaşların mağduriyet yaşamaması için en önemli unsurun güvenilir yerlerden alışveriş yapmak olduğunu vurguluyor. Kuyumcu Varol Erdoğan, bu altınların ayarının düşük olduğunu belirterek, "Kuyumcular Odası bu konuda denetim yapmalı. Vatandaşlarımız mutlaka güvenilir yerlerden alışveriş etmeli" dedi.

Son Dakika Ekonomi Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhat Ataş:
    asgari ücretle nasıl altın alacaksa artık millet 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:26
15:02
SON DAKİKA: Bu çeyrek altınlara dikkat: Aldığınızda bir daha bozduramıyorsunuz - Son Dakika
