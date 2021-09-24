Bu domates tam 1 kilo 100 gram ağırlığında! Lise müdürünün yetiştirdiği ürün görenleri şaşırtıyor

İnegöl'ün Halil İnalçık Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Cavit Yakşi, kırsal Elmaçayır mahallesindeki hobi bahçesinde domates ekti. Aylar sonra hasada başlayan Yakşi, domateslerden birini görünce şaşırdı.

GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Domateslerden birinin oldukça büyük olduğunu fark etti. Domatesi tartan Yakşi, 1 kilo 100 gram ağırlığında olduğunu görünce şaşırdı.

TOHUMLAR KONYA'DAN GELDİ

Hobi olarak domates yetiştirdiğini söyleyen Yakşi, "Tohumlarını Konya da ikamet eden hocam gönderdi. Tarlamıza ektik. Hasat sırasında böyle büyük bir ürün görünce şaşırdım. Ağırlığı 1 kilo 100 gram. Oldukça büyük" dedi.