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Bu pazarda yok yok - Son Dakika

Bu pazarda yok yok

27.09.2021 10:50
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Aydın'da kurulan ve giyimden oyuncağa, elektronikten mobilyaya birçok ürünün ikinci elinin alınıp satıldığı Bit Pazarı, yüzlerce kişinin cazibe merkezi haline geldi.

Aydın'da kurulan ve giyimden oyuncağa, elektronikten mobilyaya birçok ürünün ikinci elinin alınıp satıldığı Bit Pazarı, yüzlerce kişinin cazibe merkezi haline geldi.

Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi Fatih Kapalı Pazar Yeri'nde Cumartesi onlarca tezgahın yer aldığı ve vatandaşların ilgi odağı haline gelen Bit Pazarı 'eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı' sözünün aksine her hafta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Geniş ürün yelpazesi ile başta maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar olmak üzere, antika koleksiyoncularının da uğrak yeri olan pazarda 5 liradan 500 liraya kadar bir çok ürün alınıp satılıyor. Çocuklar için de çeşit çeşit oyuncakların bulunduğu bu pazar, yediden yetmişe herkes tarafından ziyaret ediliyor. Her hafta neredeyse alışveriş merkezleri kadar kalabalık olan Bit Pazarı dikkatleri üzerine çekerken, geçmiş dönemlerin eşyalarını da barındırması ile birçok kişiyi de zamanda yolculuğa çıkartıyor.

"Milyarlar versen dışarıda bulamadıkları ürünleri burada bulabilirler"

Bit Pazarında elektronik ürün satışı yapan Gökhan Kaya, pazarda herkesin geçmişinden bir şeyler bulabileceğini ve dışarıda olmayan birçok şeyi pazarda görebileceklerini kaydederek, "Burada çocuk da olur, genç de olur, yaşlı da olur. İnsan burada her şeyi bulabilir. Mesela, yeni nesil bir insanın da sevebileceği bir şey de var, yaşlı insanın da geçmişinden görebileceği bir şey de var. Burada gezerken insanlar çocukken oynadığı bir oyuncağı dahi bulabilir. Yada mesela annesi, babası vefat eden kişinin büyükleri ile birlikte vakit geçirdiği o zamanlardan kalan çok sevdiği bir ürünü de olabilir. Onu bile burada bulabilme imkanın var. Normal zamanda belki milyarlar versen de bulamayacaksın ama burada aradığını bulabilme imkanın var. Bir nevi sürpriz yumurta gibi, insanın neyle karşılaşacağı belli değil" dedi.

"Burası genişletilmeli"

Bit Pazarı'nın daha da geliştirilmesi gerektiğini savunan Kaya, "Burayı daha da genişletip, geliştirmek lazım. Burası daha da genişlerse insanlara bir yerde iş imkanı ve para kazanma alanı olabilir olabilir. Eski depolarda kalmış, unutulmuş, atıl durumda birçok eşya burada el değiştirerek işe yarar hale getirilebilir. İnsanlar bu tür girişimlerle kendilerine de kazanç sağlamış olurlar. Burası her yönden önemli bir yer. Sezonluk, gününe ve pazarın yoğunluğuna göre kazançlarımız değişebiliyor. Eskiden Bit Pazarı, Salı Pazarı'nın içerisinde kuruluyordu. Orası bizim için çok daha güzeldi. Pazar buraya taşındıktan sonra müşteri azaldı. Bir de Korona virüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamaları yaşandı, pazarın da günleri değişti derken işler düşüşe geçse de, yavaş yavaş eski günlerimize geri dönmeye başlıyoruz" diye konuştu.

"Evimin geçimini buradan sağlıyorum"

Bit Pazarında tezgah açan Gülbahar Özgen yıllar önce eşini kaybettiğini ve çocuklarına pazardan kazandığı parayla baktığını ifade eden Gülbahar Özgen, "Altı sene önce eşimi yakalandığı hastalık nedeniyle kaybetti. Bir kızım, bir de oğlum var. Eşim öldükten sonra evin hem annesi hem de babası oldum. Çok şükür 300-500 lira haftalık cep harçlığım çıkıyor. Bu pazar bende bağımlılık yaptı, bırakamıyorum. Her hafta illaki buraya gelmek istiyorum. Evde otursam bu parayı kimse bana bu parayı vermeyecek. Ben de para ile ürün alıp üzerine karımı koyup satış yapıyorum. Buraya genelde maddi durumu olmayanlar ve başka ülkeden Türkiye'ye gelenler geliyor. Kimisine de benim gibi bağımlılık yapıyor. Zevk için gelenler de var. Antika üzerine meraklı olan kişiler de var. Kadınlar el işi almaya geliyor. Başlıca kıyafet satışı ağırlıklı. Allah'a çok şükür böyle bir imkanımız var" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok
Bu pazarda yok yok

Bit Pazarı, Efeler, Fatih, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu pazarda yok yok - Son Dakika Ekonomi


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