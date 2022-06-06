Buğday ve arpa alım fiyatları Konya Ovası'ndaki üreticileri sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisinin 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ile arpa alım fiyatları ve teşvik rakamları, Konyalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, yaşanan salgın süreci ve bölgesel savaşlara rağmen Türkiye'de gıdaya ulaşılamama sorunu yaşanmadığını söyledi.

Hem Türkiye genelinde hem de Konya bölgesinde etkili olan yağışların su varlığına katkı sağladığını ifade eden Çevik, şunları kaydetti:

"Bitkisel gelişimimizde de bir sıkıntı yok. Ulusal Hububat Konseyi'nin araştırmalarına göre tahmini 20 milyon ton bir hububat bekliyoruz. TÜİK ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın araştırmalarına göre de 19 milyon ton bekliyoruz. Bu da 'ülkemizde 18,5-20 milyon ton arasında bir ürün bekliyoruz' demektir. Buğday ve arpada verilen bu fiyatlar, dünya fiyatlarıyla eşleşmiştir. Girdilerle beraber üreticimizin de bu fiyatlarla memnun olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı hem Cumhurbaşkanımıza hem Tarım ve Orman Bakanımıza hem de TMO'ya teşekkür ediyorum. Çiftçinin desteklerle yüzünün güleceğine inanıyorum."

Çevik, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira verildiğini belirterek, "1000 lira da ton başına destek alacak, o da ediyor 7 bin 50 lira. Makarnalık buğdaya baktığımız zaman 6 bin 500 lira, 1000 lira da destek alacak, 7 bin 500. Arpa, 5 bin 500 lira ama 500 lira destek alacak, 6 bin lira. Bugün spot piyasa dediğimiz piyasalara baktığımız zaman zaten arpa 6 bin- 6 bin 100 liradan işlem görüyor. Buğday 6 bin 600-7 bin liradan işlem görüyor. Üreticinin alın teri yerde kalmamış oldu."

Üretici kadar tüketicinin de düşünüldüğünü vurgulayan Çevik, "İki taraflı düşünmek gerekiyor. Bir de bunu tüketici tarafını düşünmek lazım. Tüketici tarafında da devletimiz mayıs sonu itibariyle bu tür ekmeklik undaki tahsisleri kapatmıştı ama yine devam kararı aldı. 'Aşağı yukarı 4 bin 500 liraya ben buğday vereceğim, siz de 325 liraya fırınlara ekmeklik vereceksiniz, takip edeceğim. Ekmek fiyatlarını da vatandaşımızı da düşünmek istiyoruz.' dedi ve devletimiz desteğe devam kararı aldı. Bu da bu süreçte büyük devletlerin yapacağı iş. Ben bundan dolayı devletimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlar bizleri mutlu etti"

Sarayönü ilçesindeki çiftçilerden Halil İbrahim Turan ise geçen yılı çok kurak geçirdiklerini, bu yıl yağışlarla yüzlerinin güldüğünü anımsattı.

Sıcakların normal seviyelere çıkmasıyla olumlu gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Turan, "Bu sene çiftçi gayet güzel mahsul kaldıracak. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakamlar bizleri mutlu etti. Hububatta da inşallah güzel verim alacak gibiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu hububat fiyatları tatmin edici düzeyde. Beklentilerimiz karşılandı diyebilirim." ifadelerini kullandı.