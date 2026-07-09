Bulls Yatırım, Escar Filo\'yu devraldı

BULLS Yatırım Holding, Escar Filo Kiralama'nın sermayesinin yüzde 77,62'sini temsil eden payların devrini 8 Temmuz itibarıyla tamamladığını duyurdu. Escar Filo Kiralama, 141,4 milyon dolar karşılığı 6,6 milyar TL tutarındaki bedel üzerinden gerçekleşen işlemle birlikte Bulls Yatırım Holding bünyesine katıldı. Şirketin, Escar Filo'nun tüm aktif ve pasifleriyle devralınmasına ilişkin birleşme işlemi için de gerekli yasal izin sürecini başlattığı bildirildi.

Bulls Yatırım Holding, Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş'nin yüzde 77,62 oranındaki paylarının devrini, Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının ardından resmen gerçekleştirdiğini duyurdu. Escar Filo Kiralama, 141,4 milyon dolarlık bir yatırımla tamamlanan işlemle birlikte Bulls Yatırım Holding'in iştirakleri arasına katıldı. Sürdürülebilir büyüme ve stratejik yatırım vizyonu doğrultusunda Escar Filo Kiralama'yı bünyesine katan şirket, bu yatırım hamlesi ile uzun vadeli büyüme hedeflerine katkı sağlamayı planlıyor.

Bulls Yatırım Holding, Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 77,62'sini temsil eden payların devrini, 8 Temmuz tarihinde tamamladı.

Konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"21 Nisan 2026 tarihinde imzalanan Pay Devri Sözleşmesi kapsamında, gerekli süreçlerin tamamlanmasının ardından Escar'ın mevcut ortakları; Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş'a ait toplam 388.066.297,02 TL nominal değerli ve şirket sermayesinin yüzde 77,62'sini temsil eden paylar, 141,4 milyon ABD doları karşılığı olan 6.633.125.183,00 TL tutarındaki bedel üzerinden, Bulls Yatırım Holding'e devredildi."

Pay devrinin tamamlanmasıyla birlikte Escar Filo Kiralama, Bulls Yatırım Holding'in iştirakleri arasına katılırken, Daryo Kebudi, Azra Kebudi ve Betina Halyo'nun şirketteki ortaklıklarının sona erdiği belirtildi.

Escar Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapan Nora Karakaş'ın ise söz konusu devir işlemi sonrasında yüzde 2 oranındaki hisse sahipliğini korumaya devam edeceği aktarıldı.

BİRLEŞME SÜRECİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURU YAPILACAK

Pay devrinin tamamlanmasının ardından Bulls Yatırım Holding ile Escar Filo Kiralama'nın birleşme sürecinin de başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin yapılan KAP duyurusuna göre, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, gerekli Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve genel kurul onaylarının alınarak Escar Filo Kiralama'nın tüm aktif ve pasifleriyle Bulls Yatırım Holding tarafından devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesi planlanıyor. Birleşme işleminde her iki şirketin 30 Haziran tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları esas alınacak. Pay değişim oranı ise SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak uzman kuruluş raporuyla belirlenecek. Birleşme işleminin tamamlanmasının ardından ise Escar'ın filo kiralama faaliyetlerinin, 'yatırım holding' faaliyetlerinden ayrıştırılarak ayrı bir şirket çatısı altında sürdürülmesi planlanıyor. Bu kapsamda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli yasal süreçler başlatılacak.

'ESCAR'IN GÜÇLÜ OPERASYONEL YAPISI, GRUBUMUZUN SİNERJİSİNİ DAHA DA ARTIRACAK'

Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Escar gibi sektöründe güçlü konuma, köklü geçmişe ve yüksek büyüme potansiyeline sahip bir şirketi Bulls Yatırım Holding bünyesine katmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Pay devrinin resmen gerçekleşmesiyle birlikte önemli bir yatırım hamlesini daha başarıyla tamamlamanın gururu içerisindeyiz. Link Bilgisayar, Ufuk Yatırım, Bulls Menkul, Dünya Holding ve Bulls Girişim Sermayesi gibi güçlü iştiraklerin yanına Escar'ı da ekleyerek portföyümüzü büyüterek daha da güçlendiriyoruz. Bu yatırımı yalnızca bir şirket satın alması olarak değil, sürdürülebilir büyüme stratejimizin ve değer odaklı yatırım yaklaşımımızın önemli bir adımı olarak değerlendiriyoruz. Escar'ın 25 yıllık tecrübesi ve müşteri sadakati bizim çözüm ortaklığı sunma vizyonumuzla mükemmel bir uyum sergiliyor. Escar'ın sahip olduğu güçlü operasyonel altyapı ve deneyimin, grubumuzun sinerjisini daha da artıracağına inanıyoruz. Şimdi hedefimiz gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından birleşme sürecini başlatarak daha güçlü, daha rekabetçi ve verimli bir yapı oluşturmak. Birleşmenin ardından ise araç filo kiralama faaliyetlerini, holding yapısından ayrıştırarak kendi uzmanlık alanında faaliyet gösterecek ayrı bir şirket çatısı altında sürdürmeyi planlıyoruz. Bulls Yatırım Holding olarak önümüzdeki dönemde de uzun vadeli büyüme stratejimiz doğrultusunda katma değeri yüksek farklı sektörlere açılarak yatırımcılarımız, iş ortaklarımız ve ülke ekonomisi için kalıcı değer yaratmaya devam edeceğiz."