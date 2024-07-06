Burdur'da Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatiften 300 Kadın Gelir Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Burdur'da Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatiften 300 Kadın Gelir Sağlıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından hayata geçirilen proje sonucunda kurulan Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, yaklaşık 300 kadına gelir sağlıyor. Kooperatif, el ve makine dikimi futbol, voleybol ve bocce topları üretiyor. Ürettikleri topların kalitesi sayesinde Fransa'ya ihracat yapma fırsatı bulan kadınlar, yeni siparişleri bekliyor. Kooperatif Başkanı Aysel Özcan, kadınların ev ekonomilerine ve Türkiye'nin ekonomisine katkı sağladığını belirtti. FIFA standartlarında futbol topu üreten kadınlar, toplarının garantisiyle kaliteyi göstermeye devam ediyor.

06.07.2024 11:57
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Burdur'da el dikimi top yapmayı öğrenen kadınlar tarafından kurulan kooperatiften kentte yaklaşık 300 kadın gelir sağlıyor.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesince 2019'da ev hanımlarının meslek edinmesi ve unutulmaya yüz tutan el dikimi top üretiminin canlandırılmasına yönelik hayata geçirilen proje sonucu 2022'de mesleği öğrenen bir grup kadının girişimiyle Burdur Top Dikim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Üniversitenin kent merkezindeki kampüsünde atölye ve Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliğince de makine desteği verilen kadınlar, 2 yıldır işletmesini de kendilerinin yaptığı kooperatifle el ve makina dikimi futbol, voleybol ve bocce topları üretiyor.

Kooperatif kurulduğunda kadınlara destek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığınca sipariş edilen 10 bin el dikimi futbol topunu teslim eden kadınların mahareti, ürettikleri topların kalitesi başka top alan firmalara da yayıldı.

Türkiye'den Fransa'ya kuzu derisinden bocce topu ihracatı yapan İstanbul'daki bir firma da yaklaşık 40 bin set (240 bin top) bocce topu siparişi verdi.

Kadınların ürettikleri toplar, Fransa'ya gönderildi. Ardından Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun da sipariş ettiği 200 set el dikimi bocce topunu da teslim eden üretici kadınlar, yeni siparişlerini bekliyor.

Kooperatif Başkanı Aysel Özcan, AA muhabirine, İŞKUR desteğiyle 3 ay el dikimi top kursu eğitimi aldıklarını söyledi.

Eğitimin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bazı özel firmalara futbol topu dikmeye başladıklarını belirten Özcan, ürettikleri topların kalitesinin her geçen gün duyulduğunu söyledi.

Atölyede tam zamanlı 17 kişinin çalıştığını belirten Özcan, "Bugüne kadar bu işi 600-700 kadın öğrendi, şu anda hem evlerde hem de atölyemizde yaklaşık 300 kişi aktif çalışıyoruz. Kadınlar hem ev ekonomilerine hem de Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlıyor. Bunu evinde iş olarak görüp düzenli yapan arkadaşlarımız para kazanıyor, kendi harçlıklarını kendileri çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, bocce toplarını satmak için İstanbul'daki bir firmayla anlaştıklarını dile getirerek Onların vasıtasıyla toplarımız Fransa'ya, İsviçre'ye ve Avusturya'ya gidiyor." dedi.

"FIFA standartlarında futbol topu üretiyoruz"

Özcan, FIFA standartlarında futbol topu ürettiklerini, yakında belgelerini de alacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradaki 300 kadın, top dikimi için hazır bekliyor. Toplarımızın garantisi adımız, garanti veriyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz toplardan hiç şikayet gelmedi. Bütün okulların ve federasyonların bizim ürettiğimiz topları denemelerini, kaliteyi görmelerini istiyoruz. Topları isteğe göre suni ve gerçek deriden el ve makine dikimi olarak iki çeşit üretiyoruz."

"İyi ki bu işe başladım"

Havva Ercan da 3 yıl önce ablasının sayesinde bu mesleği edindiğini belirterek, "İyi ki bu işe başladım, iyi ki bu işi yapıyorum. Bir şeyler yapmak, üretmek kadar güzel bir şey yok. Kooperatifi kurma amacımız da evlerindeki kadın arkadaşlarımıza destek olmak."ndiye konuştu.

Mehtap Tolu da yaklaşık 3 yıl önce evde top dikmeye başladığını, daha sonra kesim makinesini öğrenince atölyede tam zamanlı olarak çalıştığını belirterek, "Üretiyoruz, burada ortamımız aile gibi. Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." dedi.

Atölyede çalışan Fatma Yıldırım da daha önce ev hanımı olduğunu, geçen yıl işe başladığını, bu meslek sayesinde evine katkıda bulunduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Burdur'da Kadınlar Tarafından Kurulan Kooperatiften 300 Kadın Gelir Sağlıyor - Son Dakika

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