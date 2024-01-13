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Burdur'da Süt Sığırı Çiftliklerinin Belgelendirilmesine Başlandı - Son Dakika
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Burdur'da Süt Sığırı Çiftliklerinin Belgelendirilmesine Başlandı

Burdur'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğinde süt sığırı çiftliklerinin belgelendirilmesi için pilot program başlatıldı. İlk belgelendirme çalışması Hızır İlyas Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yapıldı. Programa Burdur Valisi Türker Öksüz ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da katıldı.

Burdur\'da Süt Sığırı Çiftliklerinin Belgelendirilmesine Başlandı
13.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:08
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Burdur'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayvancılıkta ihtisaslaşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) işbirliğinde süt sığırı çiftliklerinin belgelendirilmesine başlandı.

Kentteki süt sığırı işletmelerinin ekonomik verimliliğinin artırılmasına yönelik standardizasyon ve belgelendirme pilot programı kapsamında, ilk belgelendirme çalışması Hızır İlyas Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yapıldı.

Burdur İl Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, çiftlikte düzenlenen programda yaptığı konuşmada, süt sığırı yetiştiriciliğinde ekonomik kayıpların önlenmesine yönelik Burdur'un pilot il seçildiğini söyledi.

Çiftliklerin, verimliliğinin artırılması için sertifikayla modernizasyon ve standardizasyona kavuşturulmaları çalışmalarını içeren projeyle kazançlarının yükseltilmesinin amaçlandığını belirten Adıgüzel, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bundan sonra burada yapacağımız saha çalışmalarıyla 81 ilde de bu projeyi yürütmeye devam edecek." dedi.

Süt sığırı işletmelerini belgelendiren kurum MAKÜ oldu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da süt sığırı işletmelerinin standartlarını belirlediklerini ve bunu belgelendirdiklerini aktardı.

Yaklaşık 2,5 yıl süren çalışmalar sonucunda üniversitenin bilim insanlarının önce dünya literatüründen ideal standartları incelediklerine işaret eden Dalgar, "Sonra sektörle bir araya gelerek çalıştaylarla ve Bakanlıkla belirlenen standartların uygulanabilirliğini değerlendirip, 127 kriterden oluşan bir standart listesi oluşturuldu. Süt sığırı işletmecileri için A, B ve C sınıfı çiftlik olmak üzere Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) başvuru yapıldı. TÜRKAK'la çok yoğun bir müzakere ve çalışma sürecinin sonunda program sahibi belgemizi aldık. Bu, şu anlama geliyor, Türkiye'de süt sığırcılığı işletmelerinin standartlarını belirleyen ve bunu belgelendiren ilk ve tek yetkili kurum MAKÜ oldu." ifadelerini kullandı.

Dalgar, bunun yanı sıra küçükbaş hayvancılık, serbest dolaşımlı tavukçuluk için de standartları belirlediklerine ve akreditasyonu aldıklarına dikkati çekerek arıcılık alanında da akreditasyona başvurduklarını, üniversitede seracılık alanında standartları belirleme çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

Programa Burdur Valisi Türker Öksüz ile AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz da katıldı. Programın sonunda protokol üyeleri belgelendirilen çiftliği gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Burdur'da Süt Sığırı Çiftliklerinin Belgelendirilmesine Başlandı - Son Dakika


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