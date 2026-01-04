Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor

Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor
04.01.2026 14:24  Güncelleme: 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında çiftçilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla tarım ve hayvancılık alanında çeşitli destekler sağlamaya devam etti. Yüzde 100 hibeli mazot desteği, damla sulama boruları dağıtımı, tohum, fide ve gübre yardımlarıyla 17 ilçedeki üreticilere önemli katkılar sunuldu.

Bursa'da çiftçilerin gelir düzeyini artırma ve üretim verimliliğini daha yukarıya çekme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında da bereketli toprakların yeniden can bulması için tarım ve hayvancılık alanlarında desteklerini artırarak sürdürdü. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Tarım Peyzaj A.Ş ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) marifetiyle 17 ilçenin kırsal mahallelerinde yıl boyunca üretime değer katan adımlar atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı Tarım Plast Fabrikası'nda geri dönüşümle elde edilen toplam 14 milyon 605 bin metre damla sulama borusunu 17 ilçeden 5 bin 807 üreticiye yüzde 100 hibeli dağıttı. Yine 5 bin 807 çiftçiye yüzde yüz hibeli olarak 4'er bin TL'den toplam 23 milyon 228 bin lira tutarında mazot desteği sağlandı. Yine Tarım AŞ bünyesine kazandırılan Sıvı Gübre Üretim Tesisinde üretilen 142 bin 120 kilogram sıvı gübre 6 bin 460 üreticiye dağıtıldı. Bin 603 üreticiye 4 bin lira yem, 4 bin lira aşı olmak üzere toplam 8 bin lira destek sağlandı.

Binin üzerinde çiftçiye toplamda 33 ton silajlık mısır tohumu, yulaf ve aspir tohumu ve İtalyan çim tohumu desteği sağlanırken, toplamda 1 milyon 244 bin adet çilek, fide, ahududu, aronya, ceviz, kestane, Trabzon hurması ve yaban mersini fidanı desteği verildi. Gemlik ilçesindeki çiftçilere destek amacıyla 206 üreticiden 98,4 ton zeytin satın alındı. 100 dekar alanda 2 bin 500 kilogram buğday tohumu Tarım AŞ tarafından temin edilerek Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ekimi yapıldı. Toplam 400 üreticiye 44 ton tohumluk buğday yüzde 100 hibeli olarak dağıtıldı. 230 dekar alanda 200 kilogram ayçiçeği tohumu Tarım AŞ tarafından temin edilerek Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından ekimi yapıldı. 20 bin 520 kilogram yağlık ayçiçeği hasat edildi. Elde edilen bin 75 adet 5 litrelik ayçiçeği yağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca dağ yöresine dağıtılan ata tohumu siyez buğdayı alımı da yapılarak üreticiye destek olundu.

Mevsimlik tarım işçileri için Serme Mahallesi'ne 662 kişinin yararlandığı 6 adet konuk evi desteği sağlanırken çocuklar ve gençlerin tarım ve çevre konusunda bilinçlenmesi amacıyla başlatılan Yeşil Kapsül projesinde 132 okul ve kreşten 9 bin 736 öğrenci ve 17 bin 550 ziyaretçi ağırlandı. Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Bursa Tarım Şenliği' ile Sorgun peyniri, ata tohumu siyez buğdayı, Gemlik ve Mudanya zeytinleri başta olmak üzere dernek ve kooperatifler tarafından Bursa'nın hasat dönemi meyve-sebzeleri ve raf ömürlü gıda ürünleri sergilendi.

Çiftçi ve üreticilere dönük biçerdöver, koyun yıkama makinesi, arıcılık malzeme ve kovan, süt güğüm, büyükbaş hayvan kaba yem, kantar, salça ve ceviz makinesi, silaj paketleme hizmeti, çilek malç makinesi, balya makinesi, traktör arkası burgu makinesi, elektrikli vinç, soğuk pres ve yağ makinesi, tel çift, katı gübre dağıtma römorku, ceviz taşıma bandı, diskaro, lastikli merdane, süt analiz cihazı, toprak ve yaprak analiz cihazı, taraklı zeytin top makinesi, zeytin silkeleme ve eleme makinesi, zeytin örtü ve kasası destekleri de 2025 yılında yapılan hizmetler arasında yer aldı.

Bursa'nın tarım kenti olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin de tarımla uğraşmasını ve geçinebilmelerini istediklerini dile getirdi. Tarımla uğraşan herkese destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Aile işletmelerini geliştirmeliyiz. Çiftçiye her alanda destek vermek boynumuzun borcudur. Hiçbir tarlanın boş kalmasını istemiyoruz. Ancak yaşanan kuraklık sebebiyle daha fazla gelir getiren ancak suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmeliyiz. Tohum, fide, fidan, mazot desteklerini yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Çiftçimizin üretmesini istiyoruz. Ektiği ürünün karşılığını alması için pazar konusunda planlama yapmalıyız. Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Tarım, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
19:35
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 04:47:54. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir, üreticiye nefes oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.