Bursa Büyükşehir'den üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Büyükşehir'den üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği

Bursa Büyükşehir\'den üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği
22.07.2025 09:40  Güncelleme: 09:41
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla başlatılan 'Mazot Desteği' projesi kapsamında 6 bine yakın üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği sağlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilerin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla başlatılan 'Mazot Desteği' projesi kapsamında 6 bine yakın üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği sağlandı.

Bursa'da çiftçilerin üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alabilmesi için kırsal kalkınmaya yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması ve daha fazla gelir elde edebilmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2 Haziran'da uygulamaya alınan yüzde 100 hibeli 'Mazot Desteği' projesi ile başvuru şartlarını sağlayan yaklaşık 6 bin Bursalı üreticiye, düzenlenen törenle kişi başı 4 bin TL değerinde mazot kartı teslim edildi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen teslim törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra, Milli Eğitim Eski Bakanı Turhan Tayan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, belediye yöneticileri, muhtarlar ve çiftçiler katılım gösterdi.

"Bursamızın üreticilerini yalnız bırakmadık"

Üreticiye verilen mazot desteğinin kırsal kalkınmayı büyütmek ve tarımsal üretimi güçlendirmek adına çok anlamlı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, desteğin tamamının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını ifade etti. Günümüz dünyasında tarımın sadece gıda üretimi değil, doğal kaynakların korunması, kırsalda istihdamın sürdürülmesi ve toplumda refahın adil paylaşılması açısından da stratejik bir alan haline geldiğini söyleyen Başkan Bozbey, "Tarımsal üretim, gün geçtikçe artan girdi maliyetleri nedeniyle ciddi bir baskı altında. Gübre, sulama, ekipman ve özellikle mazot gibi temel girdilerde yaşanan maliyet artışlarının, çiftçilerimizin üretim yapma kapasitesini doğrudan etkilediğini biliyoruz. İşte tam da bu noktada, Bursamızın üreticilerini yalnız bırakmadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin gerçek ihtiyaçlarını temel alarak elimizi taşın altına koyduk, yüzde 100 hibe mazot desteğiyle güçlü bir adım attık" diye konuştu.

"Bu gibi projeler yarının güçlü altyapısını inşa ediyor"

Mazot desteği programının planlı tarımsal altyapıyı güçlendirmek, kayıtlı üretimi yaygınlaştırmak ve veriye dayalı kırsal yönetim anlayışını geliştirmek adına da önemli bir adım olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Bu desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimize yönelik olarak hayata geçirdik. Bu yönüyle mazot desteğimiz, istatistiksel ve yapısal bir işlev de görmektedir. Üretimi izlenebilir, ölçülebilir, planlanabilir hale getirmeden, ne verimlilikten ne de sürdürülebilirlikten söz etmek mümkündür. Kimin ne kadar ektiğini, hangi üründen ne kadar verim alındığını ve hangi alana ne kadar destek sağlandığını bilirsek, Bursamızda üretimin gerçek tablosunu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Çiftçimiz plansızlık sebepli kayıplar yaşıyor. Planlamayı doğru yaptığımız takdirde çiftçimizin geliri artar, toprağımız korunur. Köylerdeki gençler il merkezine gelmek yerine ektikleri tarladan ürünlerinin karşılığını alır ve akabinde iyi bir hayat sürmelerinin önü açılmış olur. Bu nedenle mazot desteği gibi projelerimiz sadece bugünün ihtiyacını karşılamıyor, yarının güçlü tarım altyapısını da inşa ediyor" dedi.

"Çiftçilerimizden duyarlı olmalarını bekliyorum"

Son günlerde Bursa'da ve Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına da değinen Başkan Mustafa Bozbey, "Bu yangınların büyük bir kısmı insan eliyle çıkan ve doğaya ağır bedeller ödeten ihmallerden kaynaklanıyor. Etrafa gelişigüzel şekilde atılan çöpler kadar, anız yakma uygulaması da son derece tehlikeli. Anız yakmak, sadece toprağın verimliliğini yok etmekle kalmaz, ormanlarımızı, doğadaki canlıları ve insan hayatını da ciddi şekilde tehlikeye atar. Yangınların önlenmesi noktasında çiftçimizden duyarlı olmalarını bekliyorum. Lütfen hepimiz sorumluluklarımızın farkında olalım" dedi.

"Ürettiğimiz kadar korumakla da sorumluyuz"

Karşı karşıya kalınan susuzluk tehdidine de değinen Başkan Bozbey, "Büyük bir tehlike altındayız. Önümüzdeki yıllarda sulama ile ilgili planlarımızın tümünü gözden geçirmemiz gerekecek. Belki de suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmemiz gerekecek. Günümüzde su çok kıymetli bir değer haline geldi. Gelecek nesillere temiz, verimli ve sürdürülebilir bir tarım altyapısı bırakmak istiyorsak, sulamada tasarrufu bugünden hayatımızın merkezine almak zorundayız. Çünkü ürettiğimiz kadar, korumakla da sorumluyuz" şeklinde konuştu.

"Desteğimizin hayırlı olmasını diliyorum"

Bir ülkenin gıda güvenliğinin o ülkenin bağımsızlığının teminatı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Ekonomik bağımsızlığın en güçlü temellerinden biri, sofradaki ekmeği kendi toprağında üretebilmektir. Siz üretmeye devam ettikçe, biz bu yolda her zaman sizlerle birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana tohum, fide, fidan desteklerinden mahsul alımına, tarımsal ekipman desteğinden sulama imkanlarına kadar her şartta yanınızda olduk. Sadece bir yılda, tarımsal alanda yaptığımız çalışmalarla çok ciddi yol aldık. Çiftçimiz gülümserse Bursa'nın tamamı gülümser. Hep birlikte bugüne kadar yapılmayan işleri başardık. Bugün kurduğumuz Tarım Plast Fabrikası, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Her ilden misafirlerimizi fabrikamızda ağırlıyoruz. Çünkü biz bu toprağın değerinin, sizlerin değerinin farkındayız. Alın terinizin bol kazanca dönüşmesini, mazot desteğimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Bozbey'in ardından salondaki üreticilere seslenen Eski Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, çiftçilerin içinde yetişmiş biri olarak geride bıraktığı 50 yılı aşkın zamanda çiftçilere her daim yardımcı olmak için çabaladığını söyledi. Son yıllarda çiftçilerin tarımsal anlamda büyük problemler yaşandığını belirten Tayan, "Çiftçi ve köylü son derece sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Su ve iklim krizinin ortaya çıkmış olması da çiftçinin sıkıntılarını çekilemez hale getiriyor. Çınarcık Barajı İçme Suyu Projesi önemli yatırımlardan biri. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i bu projeyi büyük özveriyle devam ettirdiği için kutluyorum. Bu baraj sayesinde Bursa'nın yüzü gülecektir. Biz de zamanında proje konusunda yaptığımız çalışmalar nedeniyle gurur duyacağız. Mazot desteği tüm üreticilerimize hayırlı olsun. Sayın Başkanımıza da başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Bozbey tarafından üreticilere mazot kartları teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Büyükşehir'den üreticiye yüzde 100 hibeli mazot desteği - Son Dakika

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