Bursa'da 10 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bursa'da 10 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği

Geniş Video İzle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURSKOOP aracılığıyla 10 binden fazla öğrenciye toplamda 162 milyon TL'yi aşan eğitim desteği sağlayacaklarını açıkladı. Eğitim destekleri Aralık ayında başlayacak.

11.12.2024 14:18  Güncelleme: 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 10 bin öğrenciye burs

Başkan Bozbey, "10 binden fazla gence 162 milyon TL'nin üzerinde destek sağlıyoruz"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURSKOOP aracılığıyla mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversite öğrencilerine sağladıkları eğitim desteklerinin ilk taksit ödemelerini Aralık ayında gerçekleştireceklerini duyurdu. Başkan Bozbey, "Eğitim desteği için ayırdığımız bütçe 162 milyon TL'yi aşıyor. Böylelikle 10 binin üzerinde öğrencimize eğitim desteği sunacağız" dedi.

"Sizlerin hayalleri, Bursa'nın yarınlarını şekillendiriyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile üniversitelerde eğitim gören gençlere destekleri artırmaya devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz Ekim ayında 15 bin 721 başvuruyla eğitim desteğine büyük ilgi gösterildiğini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, "Bu bizim için çok anlamlı. Çünkü biliyoruz ki sizlerin hayalleri ve hedefleri, Bursa'nın yarınlarını şekillendiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, Bakanlık kriterlerine uygun olarak incelemeyi tamamladı. Şimdi ise BURSKOOP aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine Aralık, Mart ve Haziran aylarında 3'er aylık periyotlarla eğitim desteğini gerçekleştireceğiz. Meslek lisesi öğrencilerine toplam 9.000 TL, üniversite öğrencilerine ise toplam 18.000 TL destek sağlayacağız. Eğitim desteği için ayırdığımız bütçe 162 milyon TL'yi aşıyor. Böylelikle 10.000'in üzerinde öğrencimize eğitim desteğini sunacağız" dedi.

"Her zaman yanınızdayım"

Başvuru sonuçlarının cep telefonu mesajı ile iletileceğini ve web sitesinden de sonuçlara ulaşılabileceğini belirten Başkan Bozbey, "Eğitime yatırımın, en değerli yatırım olduğunu biliyoruz. Bursa'da eğitime verdiğimiz bu desteği birlikte büyütmeye ve daha çok gencimize ulaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Bursa, siz gençlerle daha güçlü. Başarıya giden yolda, attığınız her adımda, daima yanınızdayım" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Eğitim Desteği, Aralık, Bursa, Burs, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da 10 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı CHP ile MHP arasındaki kayyum zirvesi başladı
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 10 Bin Öğrenciye Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.