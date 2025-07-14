Bursa'da İpek Böceği Yumurtası Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bursa'da İpek Böceği Yumurtası Üretimi

Bursa\'da İpek Böceği Yumurtası Üretimi
14.07.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOZABİRLİK, Türkiye'nin ipek böceği yumurtası ihtiyacını karşılayarak, hibrit üretim yapıyor.

Tarihi ipek yolunun Anadolu'daki son durağı olan ve Osmanlı döneminde dünya saraylarını süsleyen ipeğin üretildiği Bursa'daki işletmede, Türkiye'nin ipek böceği yumurtası ihtiyacı karşılanıyor.

Dünyada sayılı ipek böceği yumurtası üreticilerinden Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK), Bursa Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki "İpek Böceği Yumurtası Üretim İşletmesi"nde hibrit ve damızlık yumurta üretiyor.

İpek verimi fazla olan Çin ırkı ile hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksek Japon ırkı ipek böcekleri çiftleştirilerek hibrit ipek böceği yumurtası elde edilen merkezde, Türkiye'nin ipek böceği yumurtası ihtiyacının tamamı karşılanıyor.

Köylerde yetiştiricilik yapan ailelerden alınarak işletmeye getirilen kozalar, burada işçiler tarafından tek tek kesiliyor. Bu kozalardan çıkarılan krizalitler (kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu) cinsiyet ayrımına tabi tutuluyor.

Krizalitlerin kelebeklenmesinin ardından dişi ve erkek kelebekler, çiftleşmeye bırakılıyor. Kelebeklerin çiftleştirilmesiyle elde edilen hibrit yumurtalar, bir sonraki sene ipek böceği yumurtası olarak üreticilere ücretsiz dağıtılıyor.

İhtiyaç fazlası ipek böceği yumurtalarının ihraç edildiği işletmede, ayrıca ırkların erkek ve dişisinin kendi içinde çiftleştirilmesiyle damızlık ipek böceği yumurtası da üretiliyor.

"Dünyada da kendi ipek böceği yumurtasını üretebilen 5-6 ülkeden biriyiz"

KOZABİRLİK Tohum Üretim İşletmesi Müdürü Ardahan Erdemir, AA muhabirine, Türkiye'nin ihtiyacı olan ipek böceği yumurtasının üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir önceki sene elde edilen yumurtaların üreticilere böcek olarak verildiğini, beslemenin ardından oluşan kozaları üreticilerden satın aldıklarını anlatan Erdemir, "Gelen kozaları önce kesiyoruz, içindeki pupa dönemindeki krizalitleri erkek, dişi diye ayırıyoruz. Daha sonra kelebek çıkmasını bekliyoruz. Kelebek çıktıktan sonra kelebekleri çiftleştirip yumurtaları elde ediyoruz. Bunu her sene döngü olarak yapmak zorundayız çünkü ırkları aktarmadığımız zaman ipek böceği ırkı bir sonraki seneye devretmiyor." ifadelerini kullandı.

Erdemir, üretimin 15-20 gün sürdüğünü belirterek, bu iş için ihtiyaca göre 120-130 kişi çalıştırdıklarını dile getirdi.

Günlük yaklaşık 250 kilogram kozayı işleyebildiklerini aktaran Erdemir, "Bunun sonucunda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kadar yumurtayı elde ediyoruz. Hatta bazı yıllarda yumurtaları ihraç ettiğimiz de oluyor." diye konuştu.

Erdemir, Türkiye'de bunun gibi başka bir tesisin olmadığını vurgulayarak, "Dünyada da kendi ipek böceği yumurtasını üretebilen 5-6 ülkeden biriyiz. Bu şekilde devam ediyoruz her sene." dedi.

Hibrit yumurta üretiminin yanı sıra damızlık yumurta üretimini de sağladıklarını belirten Erdemir, şöyle devam etti:

"Damızlık yumurta elde ederken farklı bir yöntem kullanıyoruz. Gelen kozaların içinden ırkının özelliklerini taşıyanları seçerek kendi kendine çiftleşmeye bırakıyoruz, diğerleri gibi dişi ve erkek ayrımına tabi tutmuyoruz. Çiftleşmenin ardından dişileri 'selül' dediğimiz kese kağıtlarının içine koyuyoruz. Orada tek kelebek, yumurtalarını bırakıyor."

Erdemir, kozaların içinden ırkın özelliğini iyi taşıyanların damızlık olarak seçildiğini, seçilen damızlıkların bir sonraki sene yine damızlık yumurtası olarak üreticilere dağıtıldığını, hibrit yumurtalardan elde edilen kozaların bir sonraki sene ipek üretimi için kullanılan böcekler olduğu bilgisini verdi.

"Bir kozadan 1500-1600 metre ip çıkıyor"

İpekböceği Yumurta Üretim İşletmesi'nin önemine değinen KOZABİRLİK Genel Müdürü Mustafa Çakır da dünyadaki 7 işletmeden biri olduklarını söyledi.

Türkiye'nin kendi kendine yumurtasını üretebilen sayılı ülkelerden biri olduğunun altını çizen Çakır, "Yaklaşık 5 bin kutu üretim oluyor. İhtiyatlı davranarak biraz fazla üretiyoruz. Fazla ürettiğimiz yumurtaları da Yunanistan, Bulgaristan gibi iklimi bize yakın ülkelere ihraç ediyoruz. Buradaki üretimi, seneye üretim yapacaklara ücretsiz olarak kutu bazında dağıtıyoruz. İpekçiliğin en önemli yeri, burası." ifadesini kullandı.

Çakır, ipek için yumurta üretiminin şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler, ipek böceği yumurtası üretmiyor, ithal ediyor. Biz, bu konuda ithalata bağımlı değiliz. Kendi yumurtamızı kendimiz üretebiliyoruz. Burada 1963 yılından beri hibrit yumurta üretiyoruz. Anadolu topraklarında 1500 yıldır ipek böcekçiliği yapılıyor. Biri hastalıklara dayanıklı, diğeri ipek kalitesi çok iyi ırklar çaprazlandığı, hibritleştirildiği zaman çok iyi, daha verimli ipek böceği yumurtası elde ediliyor. Bu hibrit yumurtalar, kozalarını ördüklerinde bir kozadan 1500-1600 metre ip çıkıyor."

Kaynak: AA

Osmanlı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, bursa, Tarım, Koza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da İpek Böceği Yumurtası Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 11:21:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da İpek Böceği Yumurtası Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.