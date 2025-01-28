Bursa'da Junioshow Fuarı Açıldı: Bebek ve Çocuk Giyim Sektörü Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Junioshow Fuarı Açıldı: Bebek ve Çocuk Giyim Sektörü Buluştu

Bursa\'da Junioshow Fuarı Açıldı: Bebek ve Çocuk Giyim Sektörü Buluştu

Bursa'da düzenlenen Junioshow Fuarı, bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getirerek 2025 ilkbahar-yaz sezonunun trendlerini sergiliyor. Fuara 80'e yakın firma katılarak yeni koleksiyonlarını tanıtıyor.

28.01.2025 15:41  Güncelleme: 15:44
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Bursa'da bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün önemli buluşma noktası Junioshow Fuarı, kapılarını açtı. 3 gün boyunca devam edecek olan fuar, 2025 ilkbahar-yaz sezonunun trendlerini sergilerken, sektörün ihracat hedeflerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen ve BEKSİAD, UTİB ile UHKİB'in desteklediği Junioshow Bursa Uluslararası Bebek, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. Fuarda, 80'e yakın firma yeni koleksiyonlarını tanıtırken, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, stantları ziyaret ederek firmalarla bir araya geldi.

Sektörün İhracatına Destek

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, 20. kez düzenlenen fuarın sektöre önemli bir ivme kazandırdığını belirterek, "BTSO olarak firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Junioshow Fuarı, bu kapsamda yılın ilk önemli etkinliği oldu. Fuarlar ve alım heyetleri, sektörümüzün büyümesinde kritik bir rol oynuyor. Bebek ve çocuk giyim sektörüne yönelik bu fuar, hem yerel hem de küresel anlamda önemli bir platform sunuyor. Fuarımızın Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Uluslararası Hedeflerimize Güç Katıyor"

BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz ise Junioshow Fuarı'nın sektörün yeni yıla dinamik bir başlangıç yapmasını sağladığını vurgulayarak, "Bu fuar, yeni modellerimizi uluslararası pazarlara sunmak için önemli bir fırsat sunuyor. Yurt dışından gelen alım heyetleri ve ikili iş görüşmeleri, sektörümüzün dış ticaretini daha da güçlendirecek. Fuara gösterilen ilgi her geçen yıl artıyor ve bu, sektörümüzün enerjisini yansıtıyor. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen BTSO, KFA Fuarcılık ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Junioshow Fuarı, bebek ve çocuk giyim sektörünün geleceğine yön verirken, Bursa'yı bu alanda uluslararası bir merkez haline getirmeyi hedefliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Yaşam, Çocuk, Bebek, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Junioshow Fuarı Açıldı: Bebek ve Çocuk Giyim Sektörü Buluştu - Son Dakika

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