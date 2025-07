Bursa\'da Libya ile İşbirliği Toplantısı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ev sahipliğinde, Anadolu Sanayiciler ve İşadamları Derneği (ANASİAD) ile Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği iş birliğinde "Libya ile İşbirliği Fırsatları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve yeniden yapılanma sürecindeki Libya'nın yatırım ihtiyaçlarına Bursa iş dünyasının etkin katkı sağlamasını hedeflendi. Programda katılımcılar, özellikle tarım, gıda, sağlık, inşaat, mobilya ve hazır giyim sektörlerindeki mevcut pazar fırsatları hakkında kapsamlı bilgiler edinme imkanı buldu. Ayrıca Libya'da uygulanan teşvik mekanizmaları, yatırım destekleri ve iş yapma süreçlerine ilişkin güncel gelişmeler de toplantının gündeminde yer aldı.

BTSO Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Libya'nın tarih boyunca Türkiye ile güçlü bağlara sahip olduğunu belirterek, "Libya, Akdeniz'in kalbinde yer alan stratejik konumu, zengin kaynakları ve girişimci insanlarıyla Türkiye için büyük öneme sahip. Geçmişte Libya'nın imarında Türk firmaları önemli roller üstlenmiş, şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için omuz omuza çalışmıştır. Bugün de bu kardeşliğimizi ticarette, ortak yatırımlarda ve sosyal projelerde güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Bursa'nın üreten ve ihraç eden ve kendini sürekli yenileyen bir şehir olduğunu dile getiren Ali Uğur, "Bursa'mız, üreten ellerin emeği ve aklıyla büyürken, ihracata dayalı bir kalkınma vizyonuna da liderlik ediyor. Bizler de 136 yıllık köklü bir çınar olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda 57 bin üyemizle ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerini destekliyor, bu hedefe katkı sunacak adımlar atıyoruz." diye konuştu.

KFA Fuarcılık öncülüğünde Bursa'da tekstil, gıda, bebek ve çocuk konfeksiyonu ile inşaat gibi birçok sektörde uluslararası düzeyde önemli fuarlar düzenlediklerini belirten Uğur, "Bu organizasyonlarda Libyalı kardeşlerimizi de aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızın altını çizmek istiyorum. Bursa'da başlattığımız bu gönül ve ticaret köprüsünün, Libya ile olan dostluğumuzu ekonomik alanda daha da ileri taşıyacağına inanıyoruz. Libya'nın yeniden imarı, istikrarı ve kalkınması yalnızca Libya için değil, bölgemizin ve Akdeniz havzasının istikrarı için de büyük önem taşıyor. Bugün de burada, dostluk için, kardeşlik için ve ortak geleceğimiz için bir aradayız. İnşallah bu ziyaret, her iki ülkenin girişimcileri için kalıcı ticaret fırsatlarına, yeni yatırımlara ve güçlü iş birliklerine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Büyük ve Güçlü Bir Ülke"

Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Muhammed Raied, toplantıda yaptığı konuşmada, "BTSO'ya misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Türkiye ile Libya arasında her zaman güçlü ilişkiler oldu, biz kardeş iki ülkeyiz. Bu güzel siyasi ve ekonomik ilişkilerden dolayı çok memnunuz. Türkiye bizim için çok değerli, aynı zamanda Libya'nın istikrarı için de çok önemli bir ülke. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke, sanayi ve ticaretin merkezinde yer alıyor. Libya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi çok yüksek, ancak biz bu rakamları daha da büyütmek istiyoruz. İş insanları olarak Türk şirketleriyle ortaklıklar kurmak istiyoruz, onlara çok değer veriyoruz ve her zaman destek vermeye hazırız. Libya'da yatırım için çok uygun bir ortam var. Şu an yatırımcılar 8 yıl boyunca vergi ödemeden ve gümrük vergisinden muaf şekilde yatırım yapabiliyor. Yeni yatırımları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bursa'ya ilk kez geldim ve çok etkilendim, çok büyük fabrikalar var, ihracatı çok yüksek. Bursalı iş insanlarını Libya'ya davet ediyoruz, orada kendilerine her türlü desteği vereceğiz. Libya, Türkiye'ye çok yakın; haftada yüzlerce uçak seferi var. Ortak yatırımlar ve iş birlikleri için büyük bir potansiyel taşıyoruz." dedi.

"Libya'nın Yeniden Yapılanmasında Türk İş Dünyası Aktif Rol Alacak"

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Libya ile kurulacak ticari iş birliklerinin hem bölgesel kalkınma hem de Anadolu'nun dışa açılımı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Birkan, Libya ile verimli iş birliklerine hazır olduklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini ve Libya heyetinin de Türkiye ile daha fazla ticaret yapmak istediklerini ifade eden Birkan, "Bizler Anadolu sanayicileri olarak bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Libya'da ciddi bir potansiyel var. Özellikle inşaat, makine, tekstil ve gıda sektörlerinde güçlü iş birlikleri imkanları var. Firmalarımızı bu potansiyelden yararlanacak şekilde yönlendiriyoruz. Bugün burada düzenlediğimiz 'Libya ile İş Birliği Fırsatları' toplantımızda, Libyalı heyetle görüşmeler gerçekleştirildi. Katılımcı firmalarımız kendilerini tanıtarak ortaklıklar konusunda bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda her iki taraf da sürdürülebilir, uzun vadeli ve karşılıklı kazanca dayalı bir ticaret köprüsü kurulması yönündeki kararlılıklarını ortaya koydu. ANASİAD ve BTSO öncülüğünde başlayan bu temasların, Libya'nın yeniden yapılanmasında Türk iş dünyasının aktif rol alması için önemli bir başlangıç olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Alparslan Şenocak, Erol Kılıç, Abidin Şakir Özen ile iş dünyası temsilcileri de katıldı. - BURSA