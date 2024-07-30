Bursa Gürsu'da Santa Maria armudu hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Gürsu'da Santa Maria armudu hasadı başladı

Bursa Gürsu\'da Santa Maria armudu hasadı başladı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan Santa Maria armudu hasat edilmeye başlandı. İşçiler, 40 derece sıcaklıkta hasat yaparak 50 bin tonun üzerinde rekolte beklenen ilçeye destek oldu. Santa Maria armudu ince kabuklu ve uzun raf ömrüne sahip olmasıyla biliniyor. Üreticiler, geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 daha fazla verim aldıklarını ifade etti. Üniversite öğrencileri de sıcak havalara rağmen tarlada çalışarak üreticilere destek oldu.

30.07.2024 09:34
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Türkiye'nin armut bahçesi olan Bursa'nın Gürsu ilçesinde 'Santa Maria' cinsi armudun hasadı başladı. 50 bin tonun üzerinde rekolte beklenen ilçede işçiler 40 derece sıcaklıkta hasat yaptı.

Dünyanın en verimli ovalarından birisi olan Gürsu Ovası'nda Santa Maria armudu için hasat başladı. Gürsu'da 50 bin Bursa genelinde ise 100 bin tonun üzerinde rekolte beklenirken, işçi bulmakta zorlanan üreticiler çareyi üniversite öğrencilerinde buldu. 40 dereceleri bulan sıcaklıklara rağmen yaz tatilinde tarlada çalışan öğrenciler hem ev ekonomisine destek oldu hem de haçlıklarını çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 daha fazla verim aldıklarını söyleyen üreticiler, Santa Maria armudunun tarlada 35 liradan satıldığını ifade etti.

Santa Maria'nın raf ömrü uzun oluyor

Santa Maria armudunun ince kabuklu ve şekerlenmesinden dolayı uzun süre çürümeden kalabildiğini söyleyen armut üreticisi Enes Uğur, "Armut hasadımız çok iyi geçti. Armut Bursa için çok güzel bir ürün, fiyatı da çok güzel. Bu sene güzel bir kar elde etmek istiyoruz. Hastalıksız ve dolusuz çok güzel bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Bu armut İtalya'dan geldiği için Santa Maria diyoruz. Santa Maria armudunun özelliği ise ince kabuklu olması ve şekerlenmesi. Bu topraklarda yetiştiği için raf ömrü uzun oluyor. Santa Maria armudu başka bölgede buradaki gibi ince kabuklu ve raf ömrü uzun olmuyor" dedi.

Rekolte yüzde 30 arttı

Geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 daha fazla verim aldıklarını ifade eden Uğur, "Rekolte bu sene geçen seneye göre yüzde 30 daha fazla. 10 ton meyve beklenen bahçelerden 13-14 ton meyve toplanıyor. İsrail pazarı Filistin'deki zulümden dolayı kapalı ama Rusya, Suudi Arabistan, Irak gibi yerlere ihracat devam ediyor. Araplar daha çok küçük armutları, Ruslar ise büyük armutları seviyorlar. Armutlarımızın yüzde 60-70'i Rusya'ya gidiyor" şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencileri sıcak havalara rağmen destek veriyor

İşçi bulmanın zor olduğunu kaydeden Uğur, 40 dereceleri bulan sıcaklıklara rağmen üniversite öğrencilerinin tarlada hasada destek verdiklerini söyleyerek, "Normalde çalıma saatlerimiz 8.00-17.00 ama biz 6.00-15.00 arasında çalışıyoruz. Yapılan anlaşmaya göre farklı saatlerde de çalışan var. Armudun budaması eylül ayında başlayıp nisan ve mayıs ayına kadar devam ediyor. Şubat ayında da ilaçlaması başlıyor. Armudun bu zamana kadar gelmesi çok zorlu bir süreçten geçiyor. Armut ağacının yetişmesi aşağı yukarı 30 yıl sürüyor. 100 dönüm kadar Santa Maria hasadı yapılıyor. 20'şer kişiden oluşan 3 grup halinde çalışıyoruz. 5-6 kişi günde 20 ton mal topluyor. İşçi bulmak biraz zor. Daha doğrusu işini iyi yapan yok. Üniversite öğrencileri bize destek oluyor. İşçilerin aldığı para çalışma saatine göre değişiyor. 900 liraya da çalışan da var, bin liraya da çalışan var. Armudun kilosunun fiyatı tarladan çıkma büyük boy 35 lira, küçük boyları ise 17-18 lira arası" diye konuştu.

50-55 bin ton arası rekolte bekleniyor

Armut hasadında bu yıl çiftçinin yüzünün güldüğünü ifade eden Gürsu Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, "2024 yılı Santa Maria hasadına yaklaşık 3-4 gün önce başladık. Rekoltemizde bu sene kayıp yok. 50-55 bin civarında rekoltemiz var. Hasat yoğun bir şekilde devam ediyor. Bereketli bir sezon yaşıyoruz. Bizdeki satış fiyatı ya erken dalda satış fiyatı olur. 18-20 kilogram civarında bir satış oldu. Ayrıca ürünü kendileri toplayıp depoya teslim eden çiftçi arkadaşlarımız, 30-35 lira bandında ürünü depoya teslim ediyorlar. Gürsu olarak 50-55 bin ton civarında bir Santa Mariamız var. Bursa'ya baktığımız zamanda toplam 100 bin ton Santa Maria var. 20 gün hasat yapıp piyasaya sokarsanız, her yer armut sirkesi, armut çürüğü olur. Bunun böyle olması mümkün değil. Bunun için ürünler depoya girmek zorunda. Ürünü periyotlar halinde 6-7 ay içinde depodan pazara çıkarmak zorundasınız. 100 bin ton armudu 20 günde pazara çıkardığınızda ne satabilirsiniz, ne tüketebilirsiniz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Gürsu, Bursa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Gürsu'da Santa Maria armudu hasadı başladı - Son Dakika

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