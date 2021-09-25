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Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı - Son Dakika

Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı

25.09.2021 11:45
Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı, System.String[]

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, kardeş iki şehir arasındaki ticari ilişkileri çok daha ileri seviyeye taşımak istediklerini söyledi. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve beraberindeki heyet, Bursa Ticaret Borsası'nı (Bursa TB) ziyaret etti. Doğanbey'de bulunan hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Gaziantep heyetini, Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hikmet Bosut, Meclis Üyesi Ali Cevat Ergüzel ve Genel Sekreter Fehmi Yıldız ağırladı. Ziyarette konuşan Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Bursa Ticaret Borsası'nın çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında Gaziantep heyetine bilgiler verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının çok büyük bir aile olduğunu dile getiren Mehmet Aydın, bu anlamda oda ve borsalar arasındaki fikir alışverişleri ve iş birliklerinin önemine dikkat çekti. İki şehir arasındaki ticari ilişkileri çok daha ileri seviyeye taşımak istediklerini söyleyen Başkan Aydın, "Gaziantep ile Bursa, Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi şehri olmalarının yanı sıra aynı zamanda hem tarihi hem kültürel hem de gastronomi olarak birbirine çok benzeyen, ortak özellikler taşıyan iki kardeş şehir. Bu bakımdan sahip olduğumuz ortak özellikleri çok iyi bir şekilde değerlendirip, karşılıklı iş birlikleri ile şehirlerimizi daha güçlü hale getirebiliriz" dedi.

"Gaziantepli firmalarımıza yardımcı olmaya hazırız"

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan ise Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bursa'nın sadece sanayiyle değil, tarımıyla, kültür sanatıyla, tarihi ve doğal güzellikleri ile çok şanslı bir şehir olduğuna dikkat çeken İbrahim Özhan, "Yerli ve milli otomobilimiz TOGG'un Bursa'da üretim kararı alınması sonrası çok sayıda yazılım ve teknoloji şirketi üretim ağlarını Bursa'ya kaydırmaya başladı. Bursa, bundan sonraki süreçte katma değeri çok daha yüksek ürünlerin üretildiği bir il haline dönüşecek. Bu noktada sizlerin nezdinde Bursa ile iş yapmak isteyen Gaziantepliiş insanlarına ve üyelerinize yardımcı olmaya, elimizden geleni yapmaya hazırız" şeklinde konuştu. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'nın sanayisi ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Gaziantep'in, Türkiye'nin ihracatta beşinci büyük kenti olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gaziantep olarak dünyada 192 ülkeden 187'sine ihracat gerçekleştiriyoruz. 2 milyonluk nüfusa sahip şehrimizde 240 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine ev sahipliği yapıyoruz. Bugün Türkiye'de ayakkabı ve terlik imalatının yüzde 92'sini, dünya halı üretiminin yüzde 39'unu Gaziantep olarak gerçekleştiriyoruz. Biz birlikte güçlü olduğumuza inanıyoruz, bu nedenle iki şehir arasındaki iş birliklerinin artırılmasını oldukça önemsiyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı
Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı
Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı

Gaziantep, Yıldırım, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bursa Ticaret Borsası, Gaziantep Ticaret Odası heyetini ağırladı - Son Dakika
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