Bursa Ticaret Borsası\'nda Tescil Hacmi Yüzde 66 Arttı

Tarım sektöründe katma değerli üretimi teşvik eden çalışmalar ile kent ve ülke ekonomisine değer katan Bursa Ticaret Borsası'nın, yılın ilk çeyreğinde tescil işlem hacmi 16 milyar 322 milyon lira olarak gerçekleşirken, işlem hacminde 2024 yılının aynı aylarına göre yüzde 66 oranında artış yaşandı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), güçlü üye yapısı ve etkin hizmet anlayışıyla hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 2025 yılı ilk çeyrek tescil işlem hacmi rakamlarını açıkladı. 2024 yılını 46,5 milyar lira gibi yüksek bir tescil işlem hacmiyle tamamladıklarını hatırlatan Başkan Özer Matlı, tarım sektöründe yaşanan sorunlar, sıkı para politikaları, finansmana erişim sorunları ve küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen yılın ilk çeyreğinde, tescil işlem hacminin bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 16 milyar 322 milyon 525 bin lira olarak gerçekleştiğini söyledi.

Tescil işlem hacminde ilk sırayı zeytin aldı

Yaşanan tüm zorluklara rağmen tescil işlem hacmindeki artışın, Borsa üyelerinin özveriyle çalışmasının bir sonucu olduğunu söyleyen Başkan Özer Matlı, yılın ilk çeyreğinde en çok işlem gören ürünleri de açıkladı. Tescil işlem hacminde ilk sırayı 6 milyar 756 milyon lira ile zeytinin aldığını kaydeden Başkan Matlı, zeytini sırasıyla 1 milyar 742 milyon lira ile canlı hayvan, 1 milyar 651 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 1 milyar 207 milyon lira ile et ve 1 milyar 24 milyon lira ile yumurtanın izlediğini duyurdu.

"Üretimin ve emeğin değerini tescillemeye devam ediyoruz"

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında tarımın stratejik önemine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "Bursa Ticaret Borsası olarak yaptığımız çalışmalar ile yalnızca işlem hacmimizi artırmakla kalmıyor, üretimin ve emeğin değerini tescillemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğine ve ekonomik büyümesine de katkı sunuyoruz. Gıda UR-GE projemiz ve çalışmaları devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemiz ile kentimizin sahip olduğu tarımsal değerleri küresel pazarlara taşımayı hedefliyor; Bursa'yı gıda sektöründe bölgesel bir güç haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret Borsası'nda en çok işlem gören ürünler sırasıyla zeytin, canlı hayvan, yaş sebze-meyve, et ve yumurta oldu. - BURSA