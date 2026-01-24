Bursa'da tarımın kalbi güçleniyor - Son Dakika
Ekonomi

Bursa'da tarımın kalbi güçleniyor

Bursa\'da tarımın kalbi güçleniyor
24.01.2026 11:56  Güncelleme: 11:58
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir'de 40 bin metrekarelik alana kurulacak 'Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali' projesi ile kırsal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. Başkanlar, esnafla bir araya gelerek projeye ilişkin bilgi verdiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Geçinen Bursa' hedefi doğrultusunda kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olan Yenişehir'e 'Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali' kazandırıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentte kırsal kalkınmayı desteklemek ve tarımsal verimliliği artırmak hedefiyle projeler geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel arasında imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında 'Yaş Sebze Meyve Ticareti ve Toptancı Hali' çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 40 bin metrekarelik proje alanını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Esnafla da bir araya gelerek sohbet eden Başkan Mustafa Bozbey ve Başkan Ercan Özel, sorunları yerinde dinleyerek çözüm önerilerini anlattı.

Yenişehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen 40 bin metrekarelik alanda projelendirme sürecinin devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Mustafa Bozbey, imar durumunun bu ay itibariyle kesinleştiğini açıkladı.

Yakın zamanda projeleri tamamlayarak inşaata başlayacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Esnafımızın istediği ölçülerde ve istedikleri standartlarda hayata geçireceğiz. Esnafın güvenle çalışabileceği bir ortamı oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl toptancı halinin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yenişehir'in önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, taleplerini Başkan Mustafa Bozbey'e ilettiklerini, 40 bin metrekarelik alanın üst kullanım hakkını Büyükşehir Belediyesi'ne verdiklerini ifade etti. Başkan Mustafa Bozbey'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür eden Ercan Özel, ilçeye şimdiden hayırlı olmasını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Bursa

Son Dakika Ekonomi Bursa'da tarımın kalbi güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

