Bursalı otomotiv firması elektrikli mini kamyonet üretim kapasitesini artıracak - Son Dakika
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Bursalı otomotiv firması elektrikli mini kamyonet üretim kapasitesini artıracak

23.03.2022 12:36
Bursalı otomotiv firması elektrikli mini kamyonet üretim kapasitesini artıracak

Bursa'da yerli ve milli imkanlarla elektrikli mini kamyonet üreten PILOTCAR firması, yeni üretim bandıyla kapasitesini artıracak.

Bursa'da yerli ve milli imkanlarla elektrikli mini kamyonet üreten PILOTCAR firması, yeni üretim bandıyla kapasitesini artıracak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, kargo teslimatı ve tedarik zincirinin son halkası için geliştirilip, geçen yıl satışa sunulan P-1000'e yurt içi ve yurt dışından yoğun talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PILOTCAR Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, trafiğe çıkış izinli plakalı elektrikli mini kamyonet P-1000'e gelen yoğun talebin yatırımı da beraberinde getirdiğini ve yeni üretim bandı açtıklarını bildirdi.

Özkılıç, yüzde 70 ihracat ağırlıklı üretim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Lojistik ve e-ticaret firmalarına araç üretiyoruz. Modelimize olan talep gün geçtikçe artmakta. Çok yakın zamanda yeni sürprizlerimiz de olacak. Yeni P-1000 bandı sayesinde yıllık 3 bin 600 araç üretim kapasitesine ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Özellikle ABD'de araca yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Özkılıç, şunları kaydetti:

"2023 yılında ABD'deki şirketimiz kanalıyla P-1000'i satışa sunmayı planlıyoruz. Biz bu büyümeyi yaşarken gerek döviz kurları gerekse küresel tedarik sıkıntısı tüm otomotiv endüstrisinde olduğu gibi bizleri de zorladı. Özellikle pandemi etkisi ve global negatif etkenlerin getirdiği belirsizliği biz de fazlasıyla yaşadık fakat daima hedefimize odaklandık ve hiçbir nedenin bizi başarısız kılmasına izin vermedik. Bizim araçlarımızın komponentlerinin yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla Çin'den getirilen araçlarla kalite, güvenilirlik ve yedek parça kolaylığı anlamında kıyaslama yapmıyoruz. Bizim rakibimiz Çin değil, bizim rakibimiz Avrupalı ve ABD'li üreticilerdir."

Özkılıç, Avrupa'da 10'dan fazla ülkede distribütörlük anlaşması yaptıklarını belirterek, söz konusu araçların özellikle filo kullanımı olan firmalara hem ekonomik hem de operasyonel anlamda önemli katkı sağladığını ifade etti.

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Kamyonet, Tragger, Milli, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursalı otomotiv firması elektrikli mini kamyonet üretim kapasitesini artıracak - Son Dakika


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