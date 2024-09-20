Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Karacabey'de Tarım ve Spor Projelerini Anlattı

Ekonomi

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Karacabey ilçesini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Tarımın tamamen planlanması konusunda önderlik yapacağız. Çiftçimizle dertleşerek, onların derdini dert edinerek çözüm bulacağız. Çiftçimizin de köylümüzün de yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek adına başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesinin son durağı Karacabey oldu. Proje kapsamında daha önce Büyükorhan, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhaneli ve Kestel ilçelerine makamını taşıyan Başkan Mustafa Bozbey, genel sekreter yardımcılarından daire başkanlarına ve şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile Karacabey ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

İlçede kurumlara ziyaret

İlk olarak Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas'ı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey'e temaslarında CHP Karacabey İlçe Başkanı Ümüt Vural da eşlik etti. Çiftçilerin zarar görmemesi ve üretimin kesintisiz devam etmesi adına ortaklaşa yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, sürdürülebilir tarım konusundaki öneriler de değerlendirildi.

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı makamında ziyaret etti. İlçe genelinde planlanan projelerin ele alındığı ziyarette, altyapı problemi yaşayan köy ve mahallelerin sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Karacabey Muhtarlar Derneği'ni de ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, Dernek Başkanı Erol Yıldırım ve muhtarların görüş ve önerilerini dinledi.

Karacabey Ziraat Odası'na da uğrayan, Oda Başkanı Erhan Erdem ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, tarım ve hayvancılık için projelendirdikleri çalışmaları anlatarak üreticilerle fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra Karacabey Belediye spor tesislerini ziyaret ederek, sporcular ve yöneticilerle buluşan Başkan Mustafa Bozbey, spora ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini, başta Bursaspor olmak üzere tüm spor kulüpleriyle birlikte Bursa'da nice zaferlere imza atacaklarını söyledi.

"Tarımın planlanmasına önderlik yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçede yaptıkları ziyaretlerde bölgenin sorunlarına yönelik bilgiler aldıklarını, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmaları görüştüklerini söyledi. Ziraat Odası ziyareti sırasında Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Çiftçi, milletin efendisidir' sözünü duvarda gördüğünde çok etkilendiğini belirten Başkan Bozbey, "Ama maalesef çiftçimizin bırakın efendi olmayı büyük bir sıkıntı, dert içerisinde olduğunu öğrendik. Bursa çiftçisi yıllardır ürettiklerinin karşılığını zaman zaman alsa da çoğu zaman hep kaybetmiştir. Destek görmemiş, sahiplenilmemişler. Artan girdi maliyetlerinden dolayı ürettiklerini satsa da harcadığı paranın karşılığını bulamamış. Bizler Tarım Peyzaj AŞ vasıtasıyla destek sunmuş olsak da yetmediğini biliyoruz. Tarımın tamamen planlanması konusunda önderlik yapacağız. Planlanmamış tarım, çiftçimizin yüzünü hiçbir zaman güldürmez. Bunu da ziraat odalarımızla, üniversitelerimizle, il ve ilçe müdürlüklerimizle, bakanlığımızla birlikte yapacağız. Mustafakemalpaşa'daki yuvarlak ve yassı boru üretim fabrikamız yakında hizmete girecek. Önümüzdeki dönem çiftçimize bu ürünleri vereceğiz. Çiftçimizle dertleşerek, onların derdini dert edinerek çözüm bulacağız. Çiftçimizin de köylümüzün de yüzünü güldüreceğiz" diye konuştu.

"Karacabeylilerin gülümsemesi için var gücümüzle çalışıyoruz"

Karacabey'in nüfusu ve kentleşme oranı itibariyle önemli bir ilçe olduğunu anlatan Başkan Bozbey, "Sorunları biliyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili projelerimizi ortaya koyarak insanlarımızın dirençli bir kentte güvenle oturabileceği yapılara kavuşması için startımızı verdik. Takibini de yapacağız. Bazı köylerimizin hala altyapıyla ilgili sorunları var. Bazı bölgelerin arıtmayla ilgili sorunları var. Notlarımızı tek tek aldık. Stratejik planımıza ve bütçemize bunları dahil ederek Karacabeylilerin gülümsemesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi. - BURSA