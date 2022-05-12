Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Altyapısını Yeniliyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Altyapısını Yeniliyor

12.05.2022 11:41
Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Altyapısını Yeniliyor

Aydın’ın altyapısını daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar toplam 978 Milyon TL yatırım yaptı. ASKİ ekipleri eş zamanlı olarak birçok noktada içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluştururken, tarımsal sulama faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Aydın'ın altyapısını daha modern hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar toplam 978 Milyon TL yatırım yaptı. ASKİ ekipleri eş zamanlı olarak birçok noktada içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluştururken, tarımsal sulama faaliyetlerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Büyükşehir ekipleri, 2014 yılından bu yana 2395 km içme suyu hattı, 202 km yağmursuyu hattı ve 1017 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 3614 km altyapı çalışmasını tamamladı. 

Büyükşehir Belediyesi altyapı hat çalışmaları ile birlikte vatandaşların sağlıklı içme suyuna ulaşması için 508 adet içme suyu sondaj kuyusu açtı, 66 adet içme suyu paket arıtma tesisini devreye aldı ve 4 adet atık su arıtma tesisi yaptı.

2021 yılında pandemi koşullarına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam eden ASKİ, içme suyu, yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında 288,8 kmlik altyapı ağını tamamladı. Bunlarla birlikte araç parkını da güçlendiren ASKİ, 39 adet beko loder kazıcı yükleyici ile 1 adet çekici TIR, 3 adet atık su arıtma çamuru taşıma treyleri ve 1 adet kombine kanal açma ve temizleme aracını satın alarak halkın hizmetine sundu. 

TARIMSAL SULAMA AĞI GENİŞLETİLDİ

Küresel ısınma ile birlikte düzensiz yağışlar ve su kaynaklarında yaşanan azalmayı dikkate alan ASKİ, tarımsal sulama alanında da önemli çalışmalar yaptı. ASKİ bu kapsamda sadece 2021 yılı içerisinde 1,3 milyon dekar alanı sulamada faydalanılan 47 adet tarımsal sulama göleti ile 104 adet hayvan içme suyu göletinin (HİS) bakımlarını yaptı.

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Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Altyapısını Yeniliyor - Son Dakika


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