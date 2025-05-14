Büyükşehir\'den Dünya Çiftçiler Günü\'nde üreticilere destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde anlamlı bir organizasyona imza attı. Tarım Plast Fabrikası'nda yüzde 100 geri dönüşümle üretilen damlama sulama boruları, Orhangazi'de düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. Her zaman üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, destekleri artırarak sürdüreceklerini ve çiftçiyi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Bursa'da her alanda çiftçiyi destekleyen ve kırsal kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yürütülen 'Damla Sulama Boru Projesi' kapsamında Orhangazili çiftçilere damlama sulama boruları teslim edildi. Ayrıca yine Büyükşehir tarafından üretilen sıvı gübreler de deneme amaçlı olarak üreticilere dağıtıldı. Orhangazi Ziraat Odası önünde gerçekleşen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra CHP İlçe Başkanı Berna İl, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

"Çiftçimizin emeğini büyütecek her adımın yanındayız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toprağın bereketine alın terini katan, sofralara gelen her lokmada izi olan çiftçilerin Çiftçiler Günü'nü kutladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toprağına sahip çıkan, üreticisini destekleyen bir anlayışta olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, en önemli önceliklerinin daima üretim olduğunu belirtti. Bursa'yı sadece tüketen değil, üreten bir yapıyla geleceğe hazırlamak istediklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Çiftçimizin tarlasında, bağında, bahçesinde emeğini büyütecek her adımın yanındayız. Bu adımlarımızı da yalnızca sembolik olarak değil, somut desteklerle atıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bursamızın dört bir yanındaki üreticilerimize; fide, fidan ve tohum desteği sağladık. Mustafakemalpaşa'da kurduğumuz fabrika, çiftçimizin ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir işlev görüyor. Damlama sulama borularının yanı sıra sıvı gübre imalatına da başladık. Tarım Peyzaj AŞ olarak çok önemli hizmetler üretiyoruz. Alım garantili ürün projeleriyle çiftçimizin ürününü değerinde alacak yapılar kurduk. Amacımız, çiftçimiz köyünde ve ürettiği yerde mutlu olsun. Yaşam standardı yükselsin. Geleceğe güvenle baksın. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Köylü, milletin efendisidir'" dedi.

"Arıtma tesislerindeki çamurları çiftçi için değerlendirme vakti"

Yerel yönetimlerin yanında bakanlıkların da çiftçiye olan desteklerinin artarak devam etmesini dileyen Başkan Bozbey, köylerdeki tüm sorunları bildiklerini ve adım adım hepsini çözeceklerini dile getirdi. Orhangazi Arıtma Tesisi'ni kapasitesini artırarak hizmete aldıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, "Arıtma tesislerinde oluşan çamurları yakmak yerine artık çiftçi için değerlendirme vakti. Bilim insanlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda azot ve fosfor açısından çok zengin olan çamuru gübre olarak çiftçimize hazırlayacağız. Bunun müjdesini de vermiş olayım. Atmayacağız, yakmayacağız, çiftçimize kazandıracağız. Bu sadece bir destek değildir. Bunlar sizlerin hakkıdır. Çiftçinin, köylünün ne demek olduğunu iyi bilirim" dedi.

"Bereketli ve verimli bir sezon diliyorum"

Suyun ne kadar kıymetli olduğunu en iyi çiftçilerin bildiğini anlatan Başkan Bozbey, artık Bursa Ovası'nda yeraltı suyunun 250 metreden çıkartıldığını söyledi. Suyu koruyarak damlama sulama yöntemiyle üretimin yapılması gerektiğini belirten Başkan Bozbey, "Suyu zayi etmeden çiftçilik yapılmasını istiyoruz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla fabrikayı kurduk ve ürünlerini çiftçimize teslim ediyoruz. Çiftçimizin, damlama sulama borularına olan ihtiyacını karşılıyoruz. Suyu tasarruflu kullanarak ürünlerdeki verimliliği yükseltmek istiyoruz. Bu yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Toprağını terk etmeyen çiftçimiz, geleceğimizin umudu demektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin hep yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Desteklerimizi artırarak sürdürecek, üreticimizi yalnız bırakmayacağız. Emeğe değer veren bir anlayışla bu kenti yönetiyoruz. Üretmeden kalkınamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Bursamızın dört bir yanındaki çiftçilerimize bereketli ve verimli bir sezon diliyorum. İnşallah emeğinizin karşılığını alacağınız bir dönem olsun" dedi.

İlçe Başkanı Berna İl, Orhangazi'nin toprağına ve üreticisine can verecek güzel bir çalışmanın yapıldığını belirterek, çiftçiye gerçek anlamda değer veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e ve Tarım Peyzaj AŞ'ye teşekkür etti.

Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Dinçer Dimrit, çiftçiye damlama sulama boru dağıtımından dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ederek Dünya Çiftçiler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey tarafından Çiftçiler Günü dolayısıyla Berna İl'e ve Örnek Köy Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Esra Özcan'a çiçek takdim edildi. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, programın sonunda damlama sulama boruları ve sıvı gübreleri çiftçilere teslim etti. - BURSA