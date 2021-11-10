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Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği

10.11.2021 11:57
Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında Karacabey ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında Karacabey ilçesinde yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Selde ekili alanları zarar gören 48 çiftçiye, 390 dekar alanda dekar başı 20 kilo olmak üzere toplam 7800 kilo buğday tohumu hibe edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde geçen mayıs ayında aşırı yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketi tarım alanlarına büyük zarar vermişti. İlçeye bağlı Yeşildere, Dağkadı ve Tophisar mahallelerinde dere yataklarına yakın olan ekili tarla ve evleri su basmıştı. Hasar tespit çalışmaları sonucunda ayçiçeği, bezelye, buğday, çeltik, çim, domates, İtalyan çimi, karpuz, mısır, nohut, pırasa, soğan, yonca, yulaf ve şeker pancarı ekili toplam 5170 dekar alanın zarar gördüğü belirlenmişti. Zor günlerinde çiftçilerin yanında olan ve daha önce selden sulama sistemleri zarar gören 107 çiftçiye toplam 240 top damlama sulama hortumu dağıtan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de selde ekili alanları zarar gören 48 çiftçiye, 390 dekar alanda dekar başı 20 kilo olmak üzere toplam 7800 kilo buğday tohumu hibe etti.

Tarımla ilgili heyecanımız var

Selden zarar gören kırsal mahalleler arasında yer alan Tophisar Mahallesi'nde düzenlenen buğday torumu dağıtım töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda her zaman çiftçinin yanında olmayı ilke edindiklerini vurguladı. Karacabey'deki sel felaketinin ardından da teknik ekiplerinin hemen bölgeye gelerek gerekli çalışmaları başlattığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu konuda Tarım İl Müdürlüğümüzün çiftçilere bazı destekleri olmuştu. Büyükşehir olarak zarar gören sulama sistemleri ile ilgili yardımda bulunduk. Şimdi de 48 çiftçimize buğday tohumu dağıtıyoruz. Yakında mısır tohumu ile ilgili bir çalışmamız olacak. Bizim bu ülkeyi çok daha güzel yarınlara götürmek gibi bir derdimiz var. Evet sanayileşen toplumlar maalesef tarımdan uzaklaşıyor, böyle bir gerçek var. Ama bizim Bursa olarak tarımla alakalı heyecanımız var. Ama hamasi nutuklarla bu iş olmaz. Bu iş üreterek olur, bu iş ihracat yaparak olur, bu iş süreci takip edersek olur. Biz her zaman çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın başkenti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Bursa'da buğday üretiminin yüzde 40'ının yine salçalık domatesin yüzde 40'tan fazlasının Karacabey'in verimli topraklarında üretildiğini hatırlatarak, Karacabey'in tarım ve hayvanlığın başkenti olduğunu söyledi. Sel felaketinde zarar gören üreticilerimize yönelik yapılan desteklerin bir halkasının daha Büyükşehir eliyle gerçekleştiğini dile getiren Özkan, katkıları nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.

Milli güvenlik meselesi

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise bütün dünyanın 100 yılda bir karşılaştığı küresel salgının etkilerin hala devam ettiğini hatırlatarak, "Bu salgın bize bir şeyi daha gösterdi. Gerçekten tarım meselesi artık bir milli güvenlik meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir mücadele veriyoruz. Şimdi Tarım Bakanlığı bütçesinin yarıdan fazlası yani yaklaşık 24 milyar TL desteklere ayrılıyor. Bu önemli ama sadece bu desteklerle de tarımı bizim yönetmemiz mümkün değil. Bunu da biliyoruz son dönemde yaşadığımız gübre ile ilgili yemle ilgili fiyat artışları, bildiğiniz gibi doğalgaz bu işin özellikle gübre boyutunda hammaddesini ve enerjisini oluşturuyor. Dünyada doğalgaz arzının azalmasına bağlı olarak önemli fiyat artışları var hatta gübreyi bulmakta zorlanıyorsunuz. Bu noktada da önemli bir çalışma olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Bu günler geçecek ama bu mücadele sürecek" diye konuştu.

Bursa Tarım İl Müdürü Hamit Aygül de fide, fidan dağıtımları, hayvancılık sektörüne katkılarının yanında selden zarar gören çiftçilere sağladığı destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından buğday tohumları selden zarar gören çiftçilere dağıtıldı. - BURSA

Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği
Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği
Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği
Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği

Büyükşehir Belediyesi, Karacabey, Bursa, Sel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den selzede çiftçiye tohum desteği - Son Dakika Ekonomi


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