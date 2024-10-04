BYD, Manisa'da Fabrika İnşaatı İçin Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

BYD, Manisa'da Fabrika İnşaatı İçin Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarından BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım kararı alarak tahsis edilen arazide altyapı hazırlıklarına devam ediyor. Yaklaşık 160 hektarlık alanda arazi açma ve altyapı çalışmaları yapılırken, 2026 yılında üretime başlayacağı bildirilen fabrikanın inşaat izin başvuruları da tamamlandı.

04.10.2024 10:46
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Manisa'da yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD için tahsis edilen arazide altyapı hazırlıkları sürüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci tamamlandı.

Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.

Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin 2026 yılında Manisa'da üretime başlayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BYD, Manisa'da Fabrika İnşaatı İçin Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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