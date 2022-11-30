Bakan Vedat Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! Emekli olacakların sayısı artabilir - Son Dakika
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Bakan Vedat Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! Emekli olacakların sayısı artabilir

30.11.2022 21:08

Emeklilikte yaşan takılanlar (EYT) ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu belirterek, "Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum kanun çıkarken bakılacak 2 milyona çıkabilir" dedi.

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşullarının değiştirilmesiyle ortaya çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu çözüme kavuşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmada son aşamaya gelirken, düzenlemenin aralık ayında Meclis'e, ocak ayında da yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." demişti.

"EMEKLİ OLACAKLARIN SAYISI ARTABİLİR"

Milyonlar çıkacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce ilk aşamada 1,5 milyon kişinin emekliliğe hak kazanacağını söyleyen Bakan Bilgin, bu sayının 2 milyona çıkabileceğini söyledi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE 3 KRİTER VAR"

Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, "Diğer iki şartı doldurup yaşı bekleyenler var. 'Hiç yaş şartı olmasaydı bugün kaç kişi emekli olabilir' diye baktık. Bunların sayısı aydan aya değişiyor. Haziran rakamları 1,5 milyonun biraz üzerindeydi. Yarın bu sayı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya aralık sonu itibarıyla da tahmin ediyorum Meclis'ten kanun çıkarken bakılacak 2 milyon civarında olabilir veya değişebilir. Biz bunları dikkate alan bir çalışma yapıyoruz. Yani şu an iki şartı doldurup emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Yarın biraz daha artabilir. Biz onlarla ilgili bir düzenleme yapıyoruz." dedi.

"PRİM VE YIL ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Bakan Bilgin açıklamalarının devamında şunları söyledi: "Yaş şartı hiç olmasaydı emekli olabileceklerden bahsediyorum. Yoksa ne bileyim, 40'lı yaşlarda olanlar var. Onların büyük bir çoğunluğunun, bu bahsettiğim sayının dışında kalanların özellikleri prim gün ve yıl sayılarındaki eksikliktir. O iki şartta bir değişiklik yapmıyoruz. Süreç devam ediyor. Düzenlemenin kapsamını çalışmamız bittikten sonra kamuoyuyla paylaşacağız."

YORUMLAR
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Bilgin: 'EYT kapsamındakilerin sayısı aydan aya değişiyor' Bilgin: 'EYT kapsamındakilerin sayısı aydan aya değişiyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün asgari ücret ve EYT konusunda Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün asgari ücret ve EYT konusunda Bakan Bilgin ve Bakan Nebati ile görüşmesi bekleniyor.

EYT, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! Emekli olacakların sayısı artabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Vedat Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama! Emekli olacakların sayısı artabilir - Son Dakika
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