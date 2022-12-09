EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin milyonların beklediği cevabı vermedi - Son Dakika
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EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin milyonların beklediği cevabı vermedi

09.12.2022 00:55

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) merakla beklediği yaş konusuna girmeyerek, "Çalışmaları tamamladığım zaman yüce mecliste paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı. EYT'de kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddia edilmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemede kadınlarda 48 yaş, erkeklerde 50 yaş kriterinin getirileceği iddiaları milyonları endişelendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e " EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusu sorulmuş, Bakan Bilgin ise Meclis'te yapacağını söylemişti.TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, EYT'de yaş konusuna girmedi.

"ÇALIŞMALARI TAMAMLADIĞIM ZAMAN MECLİS'TE PAYLAŞACAĞIM"

Bakan Bilgin EYT konusunda, "EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce Meclis'te paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın. Gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım." dedi.

Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

"Asgari ücretle çalışan işçiler Türkiye'nin her tarafında farklı ücret düzeylerini bekliyor. Küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işverenlere ve işçilere soruldu. Kapsamlı çalışma yapıldı. Kamuoyuyla paylaştığımız kısmı daha çok asgari ücret beklentiyi yansıtan kısmıydı. Önümüzdeki dönemde asgari ücretle ilgili konuşulan çeşitli rakamlar var. Benim burada komisyon çalışmalarını sürdürürken rakam telaffuz etmem yakışık almaz. Sık sık asgari ücretin yüzde 60 düzeyinde oluştuğu söyleniyor. Bu doğru değil, asgari ücretlerin oranı yüzde 38 küsur. O da küçümsenecek bir rakam değildir. Onu ciddiye almamız lazım. Rakamı doğrultmak için söylüyorum. Bu bize şunu gösteriyor. Asgari ücret düzenlemesi sadece asgari ücretlileri ilgilendiren bir konu değil. Asgari ücrete ciddi düzenleme yaptığınızda bütün ücretler farklılaştırıyor. Asgari ücret siyaseti aynı zamanda diğer ücretleri belirleyen ve düzenleyen etki yapmaktadır. Bu ücretliler, çalışanlar lehine bir etki yaratmaktadır.

"İLAÇTA O KAMPANYALARA GEÇİT VERMİYORUZ"

Bir hizmet alanımız da sosyal güvenlik sisteminin içerisinde de sağlık hizmetlerinin satın alınması. Yani sağlık sigortası hizmeti. Türkiye'de sağlık sigorta sistemi nüfusumuzun yüzde 99'unu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Sağlık sigortası kapsamına alınmayan kimse yoktur. İlaç, tıbbi malzeme konusunda da alabildiğine dünya tıp otoriteleri, Avrupa tıp otoriteleri tarafından onaylanmış her ilacı kapsama altına alıyoruz. Bazı kampanyalar yapanlar var. 20 bin dolar 80 bin dolar olan ilaçları Türkiye'ye satmak isteyen kampanyalar var. Onlara geçit vermiyorum. Bilin ki onların hiçbiri ne dünya, ne Avrupa ne de Türkiye'nin sağlık otoriteleri tarafından onaylanmamış ilaçlardır.

"SÖZLEŞMELİ PERSONELDE 500 BİNE ULAŞACAK BİR SAYI GÜNDEMDE"

Toplu sözleşmesinde yapmayı taahhüt ettiğimiz önemli düzenleme; sözleşmeli personelin kadroya alınması. Sözleşmeli memurların, 4B, 4C, 4D, hangi tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan, Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan 32 tür sözleşmeli personel var. Bunların hepsini toparlayıp disiplin altına aldık. Öğretmenleri alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar, çalışmamız öyle. Sayın Cumhurbaşkanının konuşması ayrıntılı konuşma değildi, ayrıntısını ben anlatıyorum. Sözleşmeli hemşeriler var, aile hekimi çalışanları var, üniversite asistanlar var bunun içinde. Sağlık çalışanlarımız var. Sanatçılarımız var. Bütün bunları kapsamı içerisine aldık. Yaklaşık 500 bine ulaşacak bir sayı şu anda gündemde. Bu çalışmamız teknik olarak bitti. İrade Millet Meclisi'nin iradesidir. Bu konuda çalışmalara destek vereceklerine inanıyorum. Bu çalışmanın reform niteliğinde bir çalışma olduğunun altını çizmek isterim. Katkılarınıza şimdiden teşekkür ediyorum değerli milletvekilleri."

YORUMLAR
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Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin milyonların beklediği cevabı vermedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Vedat Bilgin milyonların beklediği cevabı vermedi - Son Dakika
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