Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler - Son Dakika
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Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler

29.07.2022 23:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için çalışmalarına devam ediyor. Bakanlık masaya yatırdığı 3 başlık üzerinde bir süredir çalışıyor fakat son kararı bir Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. İşte milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için üzerinde durulan formüller.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, en geç ocak ayına kadar düzenlemenin Meclis'e sunulacağını söyledi.

BAKAN BİLGİN: KARARI CUMHURBAŞKANIMIZ VERECEK

Bakan Bilgin, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubu bu formül üzerinde çalışıyor. En uygun formülü uygulamaya sokma niyetindeyiz. Bir sayı ve içerik veremem ama çok sayıda formül var. Alternatifler var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir mali boyutu var. Onların da bu formüller üzerinde hesaplamalar yapmasını bekleyeceğiz. O formüllerin her birinin ayrı maliyet hesabı yapıldığında Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Kararı Cumhurbaşkanımız verecek." ifadelerini kullandı.

KULİSLERDE 3 FARKLI FORMÜL KONUŞULUYOR

Bakan Bilgin'in açıklaması sonrası milyonları heyecan sardı. EYT sorununun çözümü için kulislerde üç farklı formül konuşuluyor.

İşte EYT için üzerinde çalışılan formüller:

1.FORMÜL

Yaş koşullarının kademeli düşürülmesi masadaki seçenekler arasında. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan istenen yaş koşullunun kademeli olarak düşürülmesi seçeneklerden bir tanesi.

2. FORMÜL

Emekli aylıklarında kesintiyle emeklilik tarihinin öne çekilmesi ikinci seçenek olarak masada. Aylıklarda belli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi kapsamında kesintinin emeklilik yaşı dolana kadar olması ihtimali de dünyadaki diğer örnekler arasında. Kişi yaşını doldurduğunda kesintinin de otomatik olarak kaldırılması çalışmalarda arasında.

3. FORMÜL

Üçüncü ve en çok üzerinde durulan seçenekse prim gün şartını dolduranlarda yaş koşulunun aranmaması. Bunun için önerilen seçenek şu ki, erkeklerde 9 bin , kadınlarda da 7200 prim gün şartını yerine getirenlerde yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilmelerinin önünün açılması gündemde. Bu kapsamda eksik primi olanlarında borçlanma yoluyla primini tamamlayabileceklerine dikkat çekiliyor.

EYT YIL SONUNDA NETLEŞECEK

Bu konudaki düzenlemenin yıl sonunda netleşmesi, 2023 yılının ilk ayları itibarıyla yasalaşması bekleniyor.

YORUMLAR
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Bakan Bilgin: 'EYT tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacaktır' Bakan Bilgin: 'EYT tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacaktır' BAKAN BİLGİN EYT DOSYASI ÖNÜMÜZDE, TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM BAKAN BİLGİN EYT DOSYASI ÖNÜMÜZDE, TAMAMLADIĞIMIZ GÜN AÇIKLAYACAĞIM

EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler - Son Dakika


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23:30 Milyonların merakla beklediği EYT sorununun çözümü için masada 3 formül var! İşte Erdoğan'ın son kararı vereceği seçenekler
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