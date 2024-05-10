Çanakkale Ayvacık'ta Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Çanakkale Ayvacık'ta Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulacak

Çanakkale Ayvacık\'ta Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 milyon 500 bin metrekare alanda kurulacak jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin 500'den fazla kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. OSB'de jeotermal ısıtmalı, tam otomasyonlu, topraksız, modern ve teknolojik seralarda örtü altı bitkisel üretim yapılacak. Ayrıca, bölgede ihtisas konusuna uygun sanayi tesisleri de yer alacak. OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Çanakkale domatesi ve fasulye başta olmak üzere sebze ve meyve üretimi ile pazarlama imkanları artacak.

10.05.2024 13:03
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Ege Denizi'ne yakın 2 milyon 500 bin metrekare alanda kurulacak jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2 bin 500'den fazla kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

İl Özel İdaresi, Ayvacık Belediyesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası ortaklığında 13 Temmuz 2023'te tüzel kişilik kazanan OSB'de, jeotermal ısıtmalı, tam otomasyonlu, topraksız, modern ve teknolojik seralarda örtü altı bitkisel üretim yapılması planlanıyor.

Kuzey Ege'de deniz kıyısına yakın Tuzla, Kocaköy ve Gülpınar köyleri arasında 2 milyon 500 bin metrekare alandaki sera parselleri, en az 3 bin, en fazla 10 bin metrekare olacak.

İhtisas konusuna uygun sanayi tesislerinin de yer alacağı bölge, idari ve sosyal hizmet, teknik altyapı ve eğitim alanları ile tır parkının yanı sıra plan dahilinde yol, sera ısıtma hattı, atık su, içme, sulama ve kullanma suyu, yağmur suyu drenaj hattı, doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon ve internet bağlantısı sağlanıp yatırımcıya hazır olarak teslim edilecek.

Son yıllarda hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü, Ayvacık-Küçükkuyu tünelleri ve çevresindeki otoyollarla önemli ulaşım avantajına sahip olacak OSB'nin, özellikle coğrafi işaret tescilli Çanakkale domatesi ile fasulye başta olmak üzere sebze, meyve üretimini ve pazarlama imkanlarını artıracağı öngörülüyor.

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 2 yıl içinde faaliyete başlaması planlanan OSB için ön taleplerin toplanmasında son gün 14 Haziran olarak açıklandı.

"Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buranın idaresini sağlayacağız"

Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, AA muhabirine, Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin bölgenin doğal kaynakları ve tarım faaliyetlerinin bir araya geleceği çok değerli bir yatırım olduğunu söyledi.

OSB'de 50 sera ve 20 sanayi parseli kurulmasının planlandığını belirten Sak, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de, Ezine Gıda İhtisas OSB'den sonra Ayvacık ilçemizde de jeotermal kaynaklı ihtisas OSB tüzel kişilik kazandı ve kuruldu. Resmi olarak talep toplama aşamasındayız. Çok kıymetli bir proje. Neden kıymetli? Bir kere yenilenebilir enerji kaynaklarıyla buranın idaresini sağlayacağız. 2 bin 500'den fazla insana iş imkanı sağlayacak. Her alanda önemli bir yatırım olacak. Çok kısa sürelerde yatırım maliyetlerinin geri dönüşü hasebiyle yatırımcı için çok cazip olacak bölgemiz. Hem körfezin güzel manzarasıyla hem Avrupa'ya ve İstanbul pazarlarına yakınlığıyla yatırımcı için ciddi cazibe merkezi. Talepleri de yoğun olarak almaktayız. Yatırımcılarımızı bu güzel, potansiyeli yüksek, karlı bölgeye bekliyoruz."

Söz konusu alanın, jeotermal elektrik santrallerinin, sıcak su kaynaklarının bulunduğu, doğal kaynaklar bakımından önemli güce sahip bir bölge olduğunu dile getiren Sak, seraları yılın 4 ayı jeotermal ısıyla iklimlendirerek ürünleri verimli hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.

OSB'nin istihdama sağlayacağı katkıya dikkati çeken Sak, "Yörük ablalarımız, teyzelerimiz orada sosyal güvenceye kavuşacaklar, maaşlı çalışacaklar. Ayvacık'ın özellikle Yukarıköy, Çamkalabak, Gülpınar, Kocaköy ve civardaki köylerimizin kadınları çok çalışkan. Bunu bütün Çanakkale ve Türkiye bilir. Hatta fasulyesiyle, domatesiyle meşhurdur bu bölge. Onlar burada iş imkanı bulacaklar. Burada sosyal güvenceleriyle çalışmış olacaklar." diye konuştu.

Sak, OSB alanının seralar faaliyete geçtikten sonra genişlemesinin mümkün olabileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale Ayvacık'ta Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Kurulacak - Son Dakika

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