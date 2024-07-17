Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde AB Coğrafi İşaret tescilli nektarin üretimi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde AB Coğrafi İşaret tescilli nektarin üretimi bekleniyor

Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde AB Coğrafi İşaret tescilli nektarin üretimi bekleniyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yetişen ve AB Coğrafi İşaret tesciline sahip olan 'Bayramiç beyazı' nektarinden bu sezon 20 bin ton üretim bekleniyor. Bayramiç beyazı, Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yetişen endemik bir meyve olup, erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat edilmektedir. Ürün, renk, tat, koku ve aroma açısından diğer nektarin çeşitlerinden farklılık göstermekte ve daha uzun süre dayanabilmektedir. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin büyük kentlerindeki hallere gönderilerek tüketicilere ulaştırılmaktadır.

17.07.2024 12:14
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret tesciline sahip nektarini 'Bayramiç beyazı'nda sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor.

Mitolojik adı 'İda' olan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin, Bayramiç Ziraat Odası'nın yaptığı başvuru ile 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. 2016 yılında Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescili gerçekleştirildi. Bayramiç beyazı, 5 yıl önce Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu.

Kazdağları'nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli 'Bayramiç beyazı', erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Rengi, tadı, kokusu ve aroması ile dikkat çeken ürün, diğer nektarin çeşitlerine göre de daha uzun süre dayanıyor. İhraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerdeki hallere gönderilen ürün tüketicilerin sofralarına ulaştırılıyor.

AB Coğrafi İşaret tescilli 2 üründen biri olan Bayramiç beyazında hasat işlemleri başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, ilçede Bayramiç beyazı, elma, kiraz ve zeytin üretimi yapan çiftçi Ersin Karaca'yı ziyaret ederek, Bayramiç beyazının hasat ve boylama işleminde eşlik etti.

Bayramiç beyazında sezonda 20 bin ton üretim bekleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde AB Coğrafi İşaret tescilli nektarin üretimi bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde AB Coğrafi İşaret tescilli nektarin üretimi bekleniyor - Son Dakika
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