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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni liman projesi Bandırma'nın yükünü hafifletecek - Son Dakika
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni liman projesi Bandırma'nın yükünü hafifletecek

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga beldesinde inşa edilecek yeni liman projesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki deniz taşımacılığı yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında gümrüklü liman, deniz otobüsü yanaşma rampası, yat limanı ve balıkçı barınağı inşa edilecek. Liman tamamlandığında 10 bin tonluk gemilerin yanaşabileceği bir alan oluşacak ve bölgenin turizm potansiyeli artacak.

Çanakkale\'nin Biga ilçesinde yeni liman projesi Bandırma\'nın yükünü hafifletecek
27.12.2023 - 10:49,  Güncelleme: 11:02
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Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde mevcut limanın yerinde inşa edilecek olan ve 2024 yılı yatırım programına alınması beklenen liman projesinin, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki deniz taşımacılığı yükünü hafifletmesi öngörülüyor.

Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan Karabiga beldesinde devlet eliyle hayata geçirilecek yeni liman projesinin deniz içinde zemin sondajı, karada ise etüt çalışmaları tamamlandı. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam eden proje kapsamında 1,5 kilometrelik sahil hattına gümrüklü liman, deniz otobüsü yanaşma rampası, 40-50 kapasiteli yat limanı ve sosyal alanlar ile balıkçı barınağı inşa edilecek.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, AA muhabirine, denizdeki sondaj çalışmalarının ardından limanın yapılabilirliğine karar verildiğini ve projenin hazırlandığını söyledi.

Beldedeki mevcut limana en fazla 3 bin tonluk gemilerin yanaşabildiğini dile getiren Elbi, "Bandırma'daki liman artık bölgeye yetersiz geliyor. Böyle bir ihtiyaç doğdu. Bizim liman tamamlandıktan sonra 10 bin tonluk gemiler yanaşabilecek. Karabiga'nın giriş kısmında 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde bir mendirek oluşturulacak."

Elbi, limanda lüks yatların yanaşabileceği, kış aylarında kalabileceği alan ile deniz otobüsü yanaşma rampalarının da bulunacağını belirtti.

Avladıkları balıkları boşaltacak yerleri olmadığı için Karabiga'ya yanaşan gırgırların sıra beklediğini, bazen de çok sıkışık yanaşmak zorunda kaldıklarını anlatan Elbi, "Bu projeyle artık onların da yeri ayrı olacak. Tuttuğu balığı saklayabilecek ya da anında mezat yapıp satabilecek. Balıkçı barınağımızın kapasitesini büyütmüş oluyoruz. Projemiz bittikten sonra mevcut alanımız 6 kat daha büyümüş olacak." dedi.

Devasa bir geri meydan sahası kazanacaklarını, lüks kafelerin ayrıca balıkçı lokantalarının olduğu bir yer yapmayı planladıklarını bildiren Elbi, Karabiga'nın merkezinin çok değer kazanacağını, dışarıdan ciddi anlamda ziyaretçi çekeceklerini bundan dolayı da projeyi önemsediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çevresel Etki Değerlendirme, Marmara Denizi, Balıkesir, Çanakkale, Balıkçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'nin Biga ilçesinde yeni liman projesi Bandırma'nın yükünü hafifletecek - Son Dakika
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