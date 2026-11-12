CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşma, santralin fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışmalarını kapsıyor.
Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı
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12.11.2026 11:41:12. #7.13#
SON DAKİKA: CANDU santralin fizibilitesi için Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile AtkinsRealis anlaştı - Son Dakika
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