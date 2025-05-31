Çankırı İhracatı Nisan'da 41 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı İhracatı Nisan'da 41 Milyon Doları Aştı

Çankırı İhracatı Nisan\'da 41 Milyon Doları Aştı
31.05.2025 21:13
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Çankırı'da Nisan 2025'te ihracat 41,6 milyon dolar, ithalat ise 18,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Nisan ayında ihracat 41 milyon 631 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Nisan ayında Çankırı'da yapılan ihracat 41 milyon 631 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 32 milyon 524 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 851 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 873 bin dolar ile "Tuz çıkarımı" ürün grubu takip etti. Nisan ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 40 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Nisan ayında Çankırı'dan 80 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 12 milyon 892 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 7 milyon 7 dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 763 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Nisan ayındaki ithalatı ise 18 milyon 227 bin dolar oldu. 65 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 6 milyon 61 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 699 bin dolar "temel kimyasal maddelerin imalatı" ve 2 milyon 449 bin dolar ile "diğer çok yıllık bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ürün grubu yer aldı. Nisan ayında 34 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 2 milyon 298 bin dolar ile Japonya yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 825 bin dolar ile İtalya, üçüncü sırada 1 milyon 683 bin dolar ile Çin takip etti. Öte yandan, Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 220,9 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı İhracatı Nisan'da 41 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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