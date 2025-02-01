Çankırı\'nın Aralık İhracatı 39 Milyon Dolar

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2024 yılı Aralık ayında ihracat 39 milyon 375 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2024 yılının Aralık ayında Çankırı'da yapılan ihracat 39 milyon 375 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 30 milyon 107 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 5 milyon 344 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 120 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Aralık ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 49 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Aralık ayında Çankırı'dan 82 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 126 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 4 milyon 21 bin dolar ile Macaristan olurken üçüncü sırada 3 milyon 942 bin dolar ile Birleşik Krallık bulundu.

Çankırı'nın 2024 yılı Aralık ayındaki ithalatı ise 21 milyon 698 bin dolar oldu. 74 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 4 milyon 666 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 3 milyon 588 bin dolar "temel kimyasal maddelerin imalatı" ve 2 milyon 970 bin dolar ile "gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı" ürün grubu yer aldı. Aralık ayında 33 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 3 milyon 821 bin dolar ile İtalya yer aldı. İkinci sırada 2 milyon 392 bin dolar ile Ukrayna, üçüncü sırada 1 milyon 971 bin dolar ile Japonya takip etti. Öte yandan, Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 181,5 oldu. - ÇANKIRI