Çankırı'nın Şubat İhracatı 36,6 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Çankırı'nın Şubat İhracatı 36,6 Milyon Dolar

2025 Şubat'ında Çankırı'nın ihracatı 36,6 milyon dolar, ithalatı ise 14,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

27.03.2025 17:26
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da 2025 yılı Şubat ayında ihracat 36 milyon 580 bin dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının Şubat ayında Çankırı'da yapılan ihracat 36 milyon 580 bin dolar oldu. Gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 29 milyon 353 bin dolar ile "iç ve dış lastik imalatı" ürün grubu bulundu. Bu ürün grubunu 4 milyon 506 bin dolar ile "makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamullerin imalatı" ve 1 milyon 64 bin dolar ile "öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı" ürün grubu takip etti. Aralık ayında Çankırı'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 43 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Şubat ayında Çankırı'dan 75 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 11 milyon 573 bin dolar ile Almanya yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 77 bin dolar ile Birleşik Krallık olurken üçüncü sırada 3 milyon 300 bin dolar ile Fransa bulundu.

Çankırı'nın 2025 yılı Şubat ayındaki ithalatı ise 14 milyon 773 bin dolar oldu. 63 farklı ürün grubunda gerçekleştirilen ithalatta ilk üç sırada, 4 milyon 188 bin dolar ile "birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı" ürün grubu, 2 milyon 828 bin dolar "Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi" ve 2 milyon 39 bin dolar ile "temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu yer aldı. Şubat ayında 29 farklı ülkeden Çankırı'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 1 milyon 614 bin dolar ile Tayland yer aldı. İkinci sırada 1 milyon 533 bin dolar ile İtalya, üçüncü sırada 1 milyon 466 bin dolar ile Çin takip etti. Öte yandan, Şubat ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı Çankırı'da yüzde 247,6 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çankırı'nın Şubat İhracatı 36,6 Milyon Dolar - Son Dakika

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