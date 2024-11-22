CarrefourSA'dan Antalya'da Bayilik Buluşması - Son Dakika
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Ekonomi

CarrefourSA'dan Antalya'da Bayilik Buluşması

CarrefourSA\'dan Antalya\'da Bayilik Buluşması

CarrefourSA, Antalya'da 520 bayiye ulaşarak küçük esnaf ve girişimcilerle büyümeye devam ediyor.

22.11.2024 11:08
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Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bayilik sistemiyle büyümeye devam ediyor. Küçük esnaf ve girişimcilerle buluşmak amacıyla başlattığı Bayilik Buluşmaları'nın bir sonraki durağı Antalya oldu.

Küçük ve orta ölçekli esnafla girişimcilere, CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma imkanı sunduğu bayilik sisteminde 520 bayiye ulaşan arrefourSA, esnaf ve girişimcilerle büyümek için başlattığı Bayilik Buluşmaları'nın üçüncüsüne Antalya'da devam etti. Antalya Lara Gurme CarrefourSA'da gerçekleşen buluşmada CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, potansiyel bayi ve girişimcilerle bir araya gelerek şirketin bayilik sisteminden ve yatırımlarından bahsetti.

Bayilik Buluşmalarının üçüncü durağı Antalya oldu

"Organize gıda perakende sektörünün büyümesinde sürdürülebilirliği sağlamak için yerel esnaf ve girişimcilerle kol kola yürümemiz gerekiyor" diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum şöyle devam etti: "Bu doğrultuda, organize gıda perakendesini daha güçlü hale getirmek için küçük esnaf ve girişimcinin sisteme dahil olması çok önemli. 2020 yılında başlattığımız bayilik sistemini büyütmek amacıyla, Bayilik Buluşmaları aracılığıyla Türkiye genelindeki potansiyel bayi adaylarımızla bir araya geliyoruz. Adana'da başladığımız bayilik buluşmalarımıza Ankara'dan sonra Antalya'yla devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz bayilik sistemi sayesinde, esnaf ve girişimcilerimize CarrefourSA güvencesiyle ticaret yapma fırsatı sunuyoruz. Bulundukları bölgeyi ve mahalleyi en iyi bilen esnaflara, şirketimizin güvencesiyle destek olarak ailemizin bir parçası haline getiriyoruz. Bu sistemle, bölgenin esnaf ve girişimcileriyle istihdama katkı sağlarken, yerel üreticilerin ürünlerini şirketimizin güvencesiyle müşterilere sunuyor ve üretimlerini sürdürülebilir hale getirmelerine destek oluyoruz."

520 esnaf ve girişimci CarrefourSA ailesine katıldı

Antalya'da bayilik sistemi kapsamında önemli bir potansiyel olduğunu aktaran Batum, "2020 yılında sektörde ilk kez bayilik sistemini şirket olarak biz hayata geçirdik. 2020 yılından bu yana da 65 ilde 520 esnaf ve girişimci sistemimize dahil oldu. Bu bayilerin 60'ını kadın bayilerimiz oluşturuyor. Bu sistemin CarrefourSA bayisi olmayı hedefleyen esnaf ve girişimciler için en avantajlı tarafı ise esnaf ve girişimcinin şirketimizin sektör tecrübesi ve Sabancı markasının gücünü arkasında hissetmesi. Bunun yanı sıra, dünya perakende devlerinden biri olan Carrefour Grup'un tecrübesi de bayilerimizle buluşuyor. Biz de 30 yıllık bilgi birikimimiz, büyük satın alma gücümüz, lojistik ağımız, pazarlama iletişimimiz ve güçlü teknoloji altyapımızı da esnafımız ve girişimcilerimizin hizmetine sunuyoruz. Antalya ve çevre illerdeki girişimcilere verdiğimiz destekle, bölgedeki ekonomik canlılığa katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi CarrefourSA'dan Antalya'da Bayilik Buluşması - Son Dakika

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