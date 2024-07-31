Çarşamba Ticaret Borsası, fındık üreticilerini haksız rekabete karşı korumaya devam ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çarşamba Ticaret Borsası, fındık üreticilerini haksız rekabete karşı korumaya devam ediyor

Çarşamba Ticaret Borsası, fındık üreticilerini haksız rekabete karşı korumaya devam ediyor

Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, fındık üreticilerini ve sanayicilerini haksız rekabete karşı korumak için görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek fındık sezonu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Çan, fındık piyasasının rekabet dengesini belirlemek noktasında borsaların önemine dikkat çekti ve borsanın çabalarını destekleyeceklerini ifade etti. Başkan Toraman ise borsanın görevinin ilçenin üreticilerini ve sanayicilerini haksız rekabete karşı korumak olduğunu vurguladı.

31.07.2024 16:08
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Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman, "Borsa olarak görevimiz, fındık üreticisi ve sanayicisini oluşabilecek haksız rekabetten korumak" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Murat Çan ve CHP heyeti, Çarşamba Ticaret Borsası'nı (ÇTB) ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette 2024 yılı fındık sezonunun açılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Toraman ve Milletvekili Çan, Türkiye'nin en değerli ihracat ürünleri arasında bulunan ve hasat dönemi başlayan fındığın Türkiye için önemine vurgu yaptı.

Türkiye fındık piyasasının rekabet dengesini belirlemek noktasında borsaların görevlerinin önemine değinen Milletvekili Çan, "Ülkemizin büyük değeri fındığın, üretim, muhafaza, fiyat dengesi ve ihracat noktasında yaşadığı sorunlardan tamamen arınması gerekmektedir. Samsun ve Çarşamba'da üretilen fındığın tüm yıl boyunca üretim serüvenini takip eden ve Fındık üreticileri ile sanayicilerine hizmet veren borsamızın attığı adımlar bölge halkı için de önem arz etmektedir. Bizler de borsaların bu çabasına destek olarak, Samsun ve ilçelerinin üreticilerinin ve sanayicilerinin kalkınmaya devam etmesi adına fındığı ilgilendiren tüm sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Görevimiz, haksız rekabetten korumak"

Başkan Toraman ise "Her yıl olduğu gibi bölgemizle yetişen fındığın önemini ifade etmeye devam ediyoruz. Borsa olarak görevimiz fiyat dengesini ilçemiz bazında üreticimizin de lehine olacak bir tabloda görmek, ilçemizin üreticisi ve sanayicisini oluşabilecek haksız rekabetten korumaktır" ifadelerine yer verdi.

Milletvekili Çan ve İl Başkanı Mehmet Özdağ, Başkan Toraman ve Borsa heyetini, 2 Ağustos Cuma günü Giresun'da gerçekleştirecekleri 'Fındık Mitingi'ne davet etti.

Ziyarette ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çarşamba Ticaret Borsası, fındık üreticilerini haksız rekabete karşı korumaya devam ediyor - Son Dakika

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