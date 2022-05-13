Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: YPG'yi meşrulaştırma çabası olarak görüyoruz - Son Dakika

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, Amerikan firmaları, YPG/PKK'nın işgali altındaki Suriye'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısında bölgelere Suriye yaptırımlarına takılmadan artık yatırım yapabilecek.

BAZI ALANLARDA MUAFİYET UYGULANACAK

OFAC'ın açıklamasına göre söz konusu bölgelere tarım, telekomünikasyon, ulaştırma, inşaat ve üretim gibi alanlarda yapılacak yatırımlar yaptırımlardan muaf tutulacak.

PETROL TİCARETİNİ KAPSAMAYACAK

Öte yandan, muafiyet lisansları petrol ticaretini kapsamayacak. Ayrıca söz konusu yatırımların hiçbirinde Suriye rejimi ile herhangi bir işlem gerçekleştirilemeyecek. Açıklamada yatırım lisanslarının coğrafi sınırlarına ilişkin "Suriye'nin kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında rejimin kontrol etmediği alanlar" şeklinde genel bir ifade kullanılması dikkati çekti.

ABD daha önce Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor'daki petrol tesislerinde faaliyet gösteren bir Amerikan şirketinin yaptırım muafiyetini kaldırmıştı.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bugün gündeme dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu ABD'den PKK/YPG'ye yaptırım muafiyeti verilmesini eleştirip "ABD'nin yaptığı değişiklik ayrımcı bir yaklaşım. Belli bölgeler için bir esneklik getirmişler. Bir kriter yok. Rejimin kontrol ettiği bölgelere bunu getirmiyorlar ancak PKK ve YPG'nin olduğu bölgelere bunu getiriyorlar. Şu anda Sezar yasası ile yaptırımların esnetilmesi gereken bölge İdlib. Milyonlarca yerinden edilmiş insanlar var. Biz Suriyeliler için briket evler yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Sezar kanunu bu bölgede yok. Gerekçe ne? Sebep ne? Afrin bölgesi neden yok? Bu tür destekler olsa Suriyeliler daha çok dönebilir. Burada PKK YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimse ile istişare etmeden alınmış bir karardır." dedi.