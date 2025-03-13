Çay Karbon Ayak İzi Araştırması Tartışma Yarattı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Görkem Üçtuğ ve birlikte çalıştığı 5 kişilik ekip, Türkiye'de ilk olan bir çalışmaya imza atarak çayın karbon ayak izini hesapladı. Ancak çayın karbon ayak izini hesaplayan Prof. Dr. Görkem Üçtuğ'un " Adana'da çay üreten bir firmadan verileri aldık. Çayın tarlada üretimi, nakliyesi, fabrikada paketlenmesi, ürünün müşteriye ulaşması, çayın demlenmesi ve çay posasının bertarafı gibi tüm unsurları ölçüm yaparken dikkate aldık" açıklaması çayın başkenti Rize'deki çay üreticilerini kızdırdı.

Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, Adana'da çay yetişmediğini ancak kaçak çay olarak adlandırılan ve ülke dışından gelen ithal çayın bu ifadelerle meşru hale getirilmeye çalışıldığını söyledi. TÜBİTAK'ın da desteği ile hazırlanan bu raporun Rize'ye gelinmeden hazırlanmasının yanlış olabileceğine dikkat çeken Mavi, "Aslında yapılan araştırma güzel bir araştırma. Öncelikle hocamıza teşekkür ediyoruz, bize tercüman olmuş. Biz 100 yıldır bu sonuçları görmemize rağmen duyuramadık. Hocamız bir araştırma yaparak çayın karbon ayak izinin bütün içeceklerden daha az olduğunu ispatladı. Biz zaten Rizeliler olarak 100 yıldan beri buna inandığımız için sahip çıkıyoruz. Sıcak çaya, bölgemizde yetişen çaya sahip çıkıyoruz. Biz bunu biliyorduk. Ama gönül isterdi ki sayın hocamız Adana'dan değil, bir zahmet kalkıp Rize'ye gelseydi, çay bahçelerini görseydi, yaşam şartlarını görerek insanların görüşlerini alsaydı, raporu taçlandırsaydı. Oturduğu yerden raporu yazması Rizeliler olarak bizi üzdü. Verdiğiniz emeğe saygı duyuyoruz ama bunu Rizelilerle danışarak yapsaydınız çok daha anlamlı olacaktı" ifadelerini kullandı.

"Bilmeyerek de olsa oradaki kaçak çaya yol açmış oldu"

Adana'da çay yetişmediğini, Prof. Dr. Üçtuğ'un istemeden de olsa kurduğu cümleler ile kaçak çayı meşru hale getirdiğini kaydeden Mavi, "Adana'da çay yetişmiyor ve Adana bugün Türkiye'nin kaçak çay cenneti. Bilmeyerek de olsa oradaki kaçak çaya yol açmış oldu. Bu bütün Türkiye'ye, özellikle Karadeniz'deki 210 bin çay üreticisine zarar vermektedir. Bir dahaki sefere umarım bu raporları Rize'de düzenler ve biz de kendisine Rize çayı ikram ederiz" dedi. - RİZE