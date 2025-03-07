İhale sonucu belli oldu! Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

İhale sonucu belli oldu! Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi

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Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açık arttırma sonucunda 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.

07.03.2025 15:21  Güncelleme: 15:45
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Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesinde süreç tamamlandı. Söz konusu özelleştirmenin ihalesi saat 14.30'da yapıldı. İhale, "https://oib.gov.tr" adresinden canlı olarak yayınlandı. Santral, 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.

SANTRALİN YENİ SAHİBİ AKÇADAĞ AŞ OLDU

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası için ihale düzenledi. İhaleye ilişkin teklif veren firmalar şöyle: Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açık arttırma sonucunda 20 milyar Türk lirası karşılığında Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi'ne devredildi.

İhale sonucu belli oldu! Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi
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Son Dakika Ekonomi İhale sonucu belli oldu! Çayırhan Termik Santrali özelleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ankara21:
    Aferin bravo başardınız harika, başka var mı 18 1 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Tüh hiç iyi olmadı, artık işçi kardeşlerimizin rahatı bozulacak, kendileri çok sıkı takip edilecek, sahte rapor alanlar atılacak, 365 gün patron iş isteyecek, vermezse bay bay, geri kafalıları anlayamıyorum batı, amerika 100 sene önce bu işleri yapıp devler sadece organize pozisyonunda olması lazımken hala devlet saçma sapan işlerde patron, soruyorum kim denetleyecek bunları ,imkanı varmı buraların aralık olmaması, işçilerin keyfine göre hareket etmemesi, devlet askeriye, yargı, güvenlik dışında tüm kurumlardan çıkmalı, 2 12 Yanıtla
  • Burak Aslantaş:
    Uçuyoruz ülkede satılmayan özelleştirilmeyen peşkeş cekilmeyen kamu kurumu kalmadı razelet bir yönetim şekli ile din din tüccarlığı ile ülkeyi batağa götürecekler brova size satın yiyin 13 0 Yanıtla
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