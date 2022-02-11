Çeşme, EMITT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından Çeşme, İstanbul'da düzenlenen 25. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda ziyaretçi ilgisiyle karşılaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre TÜYAP Fuar & Kongre Merkezi'nde 14 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda Çeşme, Alaçatı sokaklarını, arnavut kaldırımlarını, yel değirmenlerini ve Ilıca Plajı'nın kumlarını standına taşıdı.

Ziyaretçilerini mandalinası, limonu, enginarı ve sakız ağaçlarıyla karşılayan ilçenin standı ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ekrem Oran, dünyanın ilk 5 turizm fuarı arasında gösterilen EMITT'e geniş bir stantla katılmayı tercih ettiklerini belirtti.

İlçenin tüm zenginliklerini öne çıkaracak çalışmalar yaptıklarını bildiren Oran, şu ifadelere yer verdi:

"Çeşme, bozulmamış doğasıyla, kendine has mimarisiyle, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmasının kazandırdığı kültürel zenginlikleriyle, termal kaynaklarıyla müthiş bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli harekete geçireceğiz. Turizmde çeşitliliği arttırarak 12 ay yaşayan bir Çeşme yaratacağız. Bundan sonra Çeşme'nin zenginliklerini dünyaya daha yüksek sesle anlatacağız. Çeşme çok kısa sürede dünya turizm sektöründe hak ettiği noktaya gelecek. Bunun için turizmcimizle, esnafımızla, otelcimizle, restorancılarımızla uyum içinde çalışıyoruz."