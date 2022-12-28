Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması: Ne dediysek o, fiyatı vatandaşlarımız için yine 25 kuruş - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması: Ne dediysek o, fiyatı vatandaşlarımız için yine 25 kuruş

28.12.2022 12:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan plastik poşetle ilgili okkalı zam iddialarına yanıt geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda plastik poşet geri kazanım katılım payının 38,5 kuruş olarak yer alması nedeniyle daha önce verdiği söz üzerinden hedef alınan Bakan Kurum "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Yani ne dediysek o" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında plastik poşet fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar yer aldı. Buna göre market alışverişlerinde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı.

"OKKALI ZAM GELDİ" YORUMLARI YAPILDI

Alınan bu karar "Plastik poşete okkalı bir zam geldi" yorumlarına neden olurken, gelecek yıl poşet fiyatlarında değişikliğe gidilmeyeceğini duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eleştiri oklarının hedefi oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLAN BAKAN KURUM: NE DEDİYSEK O

Gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, konuyla ilgili Bakan Kurum'dan da bir açıklama geldi. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması: Ne dediysek o, fiyatı vatandaşlarımız için yine 25 kuruş
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Son Dakika Ekonomi Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması: Ne dediysek o, fiyatı vatandaşlarımız için yine 25 kuruş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan plastik poşet açıklaması: Ne dediysek o, fiyatı vatandaşlarımız için yine 25 kuruş - Son Dakika
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