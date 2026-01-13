Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor - Son Dakika
Ekonomi

Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
13.01.2026 09:48  Güncelleme: 09:57
Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor
13 Ocak sabahı gram altın 6.375 TL civarında seyrederken, Kapalıçarşı'da fiziki gram 6.455 TL, çeyrek altın ise 10.525 TL seviyesinden satılıyor.

Altın fiyatlarında hareketli bir hafta başlarken, küresel piyasalarda ons altın haftanın ilk işlem gününde 4.630 dolarla rekor seviyeyi test etti. Yeni günde işlemler TSİ 06.00 itibarıyla 4.595 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

GRAM ALTIN SPOTTA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.419 TL ile zirveyi görürken, 13 Ocak 2026 sabahı 6.375 TL seviyesinden güne başladı. Rekor denemesinin ardından altın fiyatlarında zirveye yakın görünümün sürdüğü ifade ediliyor.

GRAM 6.455 TL, ÇEYREK 10.525 TL

Öte yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatının 6.455 TL, çeyrek altın satış fiyatının ise 10.525 TL'den gerçekleştiği kaydedildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

Son haftalarda artan jeopolitik risklerin piyasalarda güvenli liman talebini tetikleyerek altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabalardan henüz sonuç alınamaması, ABD-Venezuela gerilimi, Başkan Trump'ın Grönland yaklaşımı ve İran'daki protestolar yakından izleniyor.

POWELL HAKKINDAKİ "SORUŞTURMA" HABERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasalar yeni haftaya FED Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma haberiyle başlarken, bu gelişmenin ABD'de para politikasının geleceğine yönelik endişeleri artırdığı değerlendiriliyor. Powell'a yönelik "yenileme projesi" tartışmaları ve Fed'in bağımsızlığına dair kaygılar da gündeme taşındı.

GOLDMAN SACHS İLK FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİNİ ÖTELEDİ

Bu arada Goldman Sachs'ın, daha önce mart olarak belirlediği FED'den ilk faiz indirimi tahminini haziran ayına ötelemesi de dikkat çekti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. FED'in faiz politikası açısından yakından takip edilen veride, aylık artışın yüzde 0,3 seviyesinde gelmesi beklentisi öne çıkıyor.

Son Dakika Ekonomi Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sezgin Altınbaş Sezgin Altınbaş:
    Trump baba sayesinde zengin olduk Allah yardımcısı olsun.Dinin değil bilim ve teknolojinin yeneceğini öğreticeğiz tüm 1 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
2026 ramazan ayı fitre miktarı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep’in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye’de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de kalıcı barış için önemli bir kazanım.
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli
Satır satır yazdı Arda’dan Real Madrid’in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
Mahsun Kırmızıgül İran paylaşımı yaptı, gelen tepkilere çok sinirlendi
ABD’nin İran kararı en çok Türkiye’yi vuracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak
Emeklilere müjde Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi
SON DAKİKA: Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor - Son Dakika
