Düğünlerde takmak artık hayal: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Altın fiyatlarında hareketli bir hafta başlarken, küresel piyasalarda ons altın haftanın ilk işlem gününde 4.630 dolarla rekor seviyeyi test etti. Yeni günde işlemler TSİ 06.00 itibarıyla 4.595 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

GRAM ALTIN SPOTTA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.419 TL ile zirveyi görürken, 13 Ocak 2026 sabahı 6.375 TL seviyesinden güne başladı. Rekor denemesinin ardından altın fiyatlarında zirveye yakın görünümün sürdüğü ifade ediliyor.

GRAM 6.455 TL, ÇEYREK 10.525 TL

Öte yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatının 6.455 TL, çeyrek altın satış fiyatının ise 10.525 TL'den gerçekleştiği kaydedildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ CANLI TUTUYOR

Son haftalarda artan jeopolitik risklerin piyasalarda güvenli liman talebini tetikleyerek altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabalardan henüz sonuç alınamaması, ABD-Venezuela gerilimi, Başkan Trump'ın Grönland yaklaşımı ve İran'daki protestolar yakından izleniyor.

POWELL HAKKINDAKİ "SORUŞTURMA" HABERİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasalar yeni haftaya FED Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma haberiyle başlarken, bu gelişmenin ABD'de para politikasının geleceğine yönelik endişeleri artırdığı değerlendiriliyor. Powell'a yönelik "yenileme projesi" tartışmaları ve Fed'in bağımsızlığına dair kaygılar da gündeme taşındı.

GOLDMAN SACHS İLK FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİNİ ÖTELEDİ

Bu arada Goldman Sachs'ın, daha önce mart olarak belirlediği FED'den ilk faiz indirimi tahminini haziran ayına ötelemesi de dikkat çekti.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. FED'in faiz politikası açısından yakından takip edilen veride, aylık artışın yüzde 0,3 seviyesinde gelmesi beklentisi öne çıkıyor.