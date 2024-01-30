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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan Berge Arzew adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, 8 Şubat'ta Türkiye'ye varması bekleniyor. Uluslararası gemi takip verilerine göre, Bahamalar bayraklı ve 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor. Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanan gemi, 2004 yılında inşa edilmiştir.

Cezayir\'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye\'ye geliyor
30.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:04
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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 8 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Kaynak: AA
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