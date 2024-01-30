Cezayir\'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye\'ye geliyor

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Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 8 Şubat'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, dün Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin 8 Şubat'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.
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