Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor

Ulaştırma Bakanı: Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki Seyahat Süresi Kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik kara yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Doğançay Ripajı-1 ve 2. kesimlerin tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresinin 35 dakika daha kısalacağını belirtti. Bakan Uraloğlu ayrıca, Bilecik'e son 22 yılda 110 milyar 562 milyon lira yatırım yapıldığını ve yapılan yeni projelerle 97 virajın ortadan kaldırıldığını ifade etti.