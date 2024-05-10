Cezayir\'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye\'ye 13 Mayıs\'ta varacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 13 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 8 Mayıs'ta Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 13 Mayıs'ta Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bandıralı gemi 2004'te inşa edilmişti.
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