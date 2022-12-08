Lüks daireleri olmasına rağmen devletten kira yardımı alan bürokrat kim? CHP'li vekilden olay sözler! - Son Dakika
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Lüks daireleri olmasına rağmen devletten kira yardımı alan bürokrat kim? CHP'li vekilden olay sözler!

08.12.2022 21:11

İsmini vermediği bürokratın devletten yardım aldığını öne süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Lüks konutları olan bir bürokrat, 3 bin 500 lira kira yardımı alıyor. Bu vatandaşın Gölbaşı'nda, Park Osmanlı'da 2 tane de dairesi var" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, TBMM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ünsal konuşmasında ismini vermediği bir bürokrat hakkında çok çarpıcı iddialarda bulunarak söz konusu bürokratı "Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor. Sarayda bir eli yağda, bir eli balda" şeklinde eleştirdi.

Ünsal'ın açıklamalarının detayları şöyle:

"5 tane arkadaş yönetici. Bunlardan birinin bilgisini vermek istiyorum, bu 5 tane arkadaşa Metin Kıratlı saraydan lojman kirası verdi. Metin Kıratlı'nın lojman kiraladığı vatandaşlardan birisi başkan yardımcısı.

"KİRA YARDIMI ALIYOR"

Bu kişinin 2020 yılındaki konut yardım parası 3 bin 500 lira. 3 bin 500 lira konut yardım parası alıyor. Bu vatandaşın Gölbaşı'nda Park Osmanlı Konutları'nda arkadaşlar 2 tane de dairesi var. Lojman kira yardımı alıyor. Yazıktır, günahtır.

"BU VATANDAŞ HALA GÖREVİNDE"

Millet kira ödemekte sıkıntı çekiyor. Sarayda bir eli yağda, bir eli balda. Aynı vatandaş Gölbaşı'nda doktora gidiyor, rapor istiyor. Doktor vermiyor. Vermeyince doktora saldırıyor ve ne diyor biliyor musunuz? 'Ben Başbakanlıkta çalışıyorum, senin aklını alırım, benim kim olduğumu biliyor musun?'. Tehdit ediyor, yargılanıyor ve ceza alıyor, Yargıtay da onaylıyor. Bu vatandaş halen görevinde."

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Servet Ünsal, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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