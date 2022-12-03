Kılıçdaroğlu'nun "Para yönetimini sana devredeyim" dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun "Para yönetimini sana devredeyim" dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu

03.12.2022 08:43

CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu'nun önceki akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile görüştüğü ve 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği iddia edildi. Konu hakkında gözlerin çevrildiği Demirtaş, teklifin doğru olmadığını belirtip "Benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yok. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Kalkınma Planı" ve "İkinci Yüzyıla Çağrı" programını açıklayacak. "Kalkınma Planı"nı hazırlayan kadroda; dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo'nun da yer aldığı biliniyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Ancak kulislerde kadroya eklenmesi planlanan bir başka ismin daha olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun, önceki akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye'deki Hilton Oteli'nde baş başa yemek yediği öne sürüldü. Görüşmenin saatler sürdüğü ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medyada da gündem yaratan iddia sonrası kullanıcılardan biri, Demirtaş'ın yüzü ile 100 Dolar üzerindeki Benjamin Franklin portresini birleştirdiği görseli paylaşarak "Özgür Demirtaş parayı yönetirse TL ;" notunu düştü.

İDDİALARI YALANLADI

Demirtaş ise sessizliğini sosyal medyadan bozdu. İddiaları yalanlayan Demirtaş, "Arkadaşlar çok kez yazdığım gibi benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yok. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum. Elbette Türkiye'nin zenginleşmesi, yatırım çekmesi, refaha ulaşması için arka planda kalmak kaydıyla ne gerekirse elimden geleni yaparım.

Ülkede sadece ben değil BİNLERCE güzel insan var yardım edebilecek. Önemli olan ALIM gücümüzün artması. Son yıllarda alım gücü çöktü. Çok uyarılar yapıldı 10 yıldır. Umarım bu uyarılar bir gün herhangi bir siyasi parti tarafından dinlenir. Hangi siyasi parti, Bilim insanları ve uzmanlar ile beraber karar verirse ülke için doğru yapar. Dünya çapında parasal politikalar sıkılaşınca, Bilimle karar veren ülkeler ayakta kalıyor lütfen unutmayın."

Kılıçdaroğlu'nun 'Para yönetimini sana devredeyim' dediği öne sürülen Özgür Demirtaş, sessizliğini bozdu
YORUMLAR
500
Meral Akşener, CHP'den tepki gören Yavuz Ağıralioğlu'nu savundu: Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum Meral Akşener, CHP'den tepki gören Yavuz Ağıralioğlu'nu savundu: Engin Altay'ın konuşmasını yanlış buldum Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a 'Para yönetimini sana devredeyim' teklifinde bulundu Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Demirtaş'a 'Para yönetimini sana devredeyim' teklifinde bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Demirtaş, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kılıçdaroğlu'nun 'Para yönetimini sana devredeyim' dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu - Son Dakika


Son Dakika
09:40 Meteoroloji 4 bölge için önemli bir uyarıda bulundu! Kar yağışı ve sağanak kapıda
09:09 Ekonomik kriz Galler'i vurdu: Evcil hayvan maması yiyen insanlar var
08:24 Kılıçdaroğlu'nun "Para yönetimini sana devredeyim" dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu
08:19 Sansür sebebiyle Mabel Matiz'i sahneye çıkarmadıkları söylenen GQ Türkiye'den ilk açıklama: Organizasyon kaynaklı sorun oldu, özür dileriz
08:14 Düzce beşik gibi sallanıyor! 5.9'luk depremden sonra bu sabaha da sarsıntıyla uyandılar
07:30 Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, katıldığı GQ Ödül Töreninde Karakol klibi yüzünden sansürlendi
03:00 Kocaeli'de feci kaza! Otomobil tırın altına girdi: 3'ü ağır 4 yaralı
02:48 Sakarya'da 6 adrese eş zamanlı fuhuş baskını! 7 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi
01:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaygılarımızı giderin" sözü karşılık buldu! İsveç, PKK'lı Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti
00:15 Dünya Kupası'nda son 16 zamanı! Heyecan dolu gecenin sonunda eşleşmeler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2022 10:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "Para yönetimini sana devredeyim" dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement