Kılıçdaroğlu'nun "Para yönetimini sana devredeyim" dediği iddia edilen Özgür Demirtaş, ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Kalkınma Planı" ve "İkinci Yüzyıla Çağrı" programını açıklayacak. "Kalkınma Planı"nı hazırlayan kadroda; dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Angela Merkel'in başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin, iktisatçı Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit ve Hacer Foggo'nun da yer aldığı biliniyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Ancak kulislerde kadroya eklenmesi planlanan bir başka ismin daha olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun, önceki akşam ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Harbiye'deki Hilton Oteli'nde baş başa yemek yediği öne sürüldü. Görüşmenin saatler sürdüğü ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş'a 'para yönetimini devretme' teklifinde bulunarak Türkiye'ye yatırım çekme konusunda destek istediği iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medyada da gündem yaratan iddia sonrası kullanıcılardan biri, Demirtaş'ın yüzü ile 100 Dolar üzerindeki Benjamin Franklin portresini birleştirdiği görseli paylaşarak "Özgür Demirtaş parayı yönetirse TL ;" notunu düştü.

İDDİALARI YALANLADI

Demirtaş ise sessizliğini sosyal medyadan bozdu. İddiaları yalanlayan Demirtaş, "Arkadaşlar çok kez yazdığım gibi benim siyaset ile ilgili ne bir ilgim ne de isteğim yok. Şu anda teknokrat olarak kalmak istiyorum. Elbette Türkiye'nin zenginleşmesi, yatırım çekmesi, refaha ulaşması için arka planda kalmak kaydıyla ne gerekirse elimden geleni yaparım.

Ülkede sadece ben değil BİNLERCE güzel insan var yardım edebilecek. Önemli olan ALIM gücümüzün artması. Son yıllarda alım gücü çöktü. Çok uyarılar yapıldı 10 yıldır. Umarım bu uyarılar bir gün herhangi bir siyasi parti tarafından dinlenir. Hangi siyasi parti, Bilim insanları ve uzmanlar ile beraber karar verirse ülke için doğru yapar. Dünya çapında parasal politikalar sıkılaşınca, Bilimle karar veren ülkeler ayakta kalıyor lütfen unutmayın."