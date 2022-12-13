Kemal Kılıçdaroğlu partisinin asgari ücret zammı önerisini ince bir göndermeyle paylaştı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu partisinin asgari ücret zammı önerisini ince bir göndermeyle paylaştı

13.12.2022 20:27

Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücretle ilgili partisinin önerisini açıkladı. Teklif ettiği rakamla, "128 milyar dolar nerede?" göndermesi yapan Kılıçdaroğlu, "Biz var olan ücretin önümüzdeki süreç içinde 10 bin 128 lira olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin yeni asgari ücret önerisini paylaştı.

"ASGARİ ÜCRETİN 10 BİN 128 TL OLMASINI İSTİYORUZ"

Teklif ettiği rakamla hükümete "128 milyar dolar nerede?" göndermesi yapan Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Biz; var olan ücretin, hem büyüme rakamlarını hem de enflasyon rakamlarını içeren seyir içinde, önümüzdeki süreç içinde 10 bin 128 TL olmasını istiyoruz… Bir haksızlığa yol açmaması açısından. Büyümeyi sağlayanlar, alın teri dökenler, rantiye sınıfı değil. Bunlara vermek zorundasınız. TÜRK-İŞ'in bu konuda, açlık sınırını ölçü alarak açıklamasını doğru bulmuyorum. Ne demek? Açlık sınırı ölçü mü alınır, Allah aşkına. Bir hesaplama yapılacaksa; enflasyon rakamları ile büyüme rakamları alınır. Bir uzmana verirsiniz, yarım saat içinde size 10 bin 128 lira rakamını çıkarır. Bunun işveren üzerinde ciddi bir yük getirmemesi için de dersiniz ki, 'Gelir vergisinden feragat ediyorum.' Sigorta primini biraz daha düşürüyorum, diyeceksiniz. Gelir dağılımındaki çarpıklık asgari ücrete yansımamalı" ifadelerini kullandı.

AKILLARA 128 MİLYAR DOLAR TARTIŞMASI GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği 10 bin 128 TL, akıllara 128 milyar dolar tartışmasını getirdi. CHP, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından, dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satıldığı iddia edilmiş, CHP ve diğer muhalefet partileri, "128 milyar dolar nerede?" yazan afişleri parti binalarına asmıştı. Afişler tek tek sökülürken, AK Parti kanadı, iddialar için "Muhalefetin gündem değiştirme" çabası demişti.

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Son Dakika Ekonomi Kemal Kılıçdaroğlu partisinin asgari ücret zammı önerisini ince bir göndermeyle paylaştı - Son Dakika


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